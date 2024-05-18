Застосунок "Резерв+" був створений для військовозобов’язаних, призовників і резервістів: у ньому громадяни можуть оновити військово-облікові дані.
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Шалений попит
У Міністерстві оборони пояснили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не в усіх одночасно.
Станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+". І ще сотні тисяч запитів – у черзі,
– повідомили в Міноборони.
Наразі "Резерв+" доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.
Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов'язок встигнуть всі,
– додають у міністерстві.
Оновлення даних: що потрібно знати
- Оновити дані можна офлайн у ТЦК або ЦНАП, які діють по всій Україні. В оборонному відомстві зауважили: "Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток".
- З 18 травня українці можуть оновити дані онлайн. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації в реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку кожен зможе побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
- До речі, з 18 червня у "Резерві+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.