Застосунок "Резерв+" був створений для військовозобов’язаних, призовників і резервістів: у ньому громадяни можуть оновити військово-облікові дані.

Читайте також Оновлення даних у ТЦК з 18 травня: чи одразу дають направлення на ВЛК

Шалений попит

У Міністерстві оборони пояснили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не в усіх одночасно.

Станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+". І ще сотні тисяч запитів – у черзі,

– повідомили в Міноборони.

Наразі "Резерв+" доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.

Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов'язок встигнуть всі,

– додають у міністерстві.

Важливо! Про все, що змінюється для українців з 18 травня, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Оновлення даних: що потрібно знати