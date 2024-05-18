Приложение Резерв+ было создано для военнообязанных, призывников и резервистов: в нем граждане могут обновить военно-учетные данные.

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Бешеный спрос

В Министерстве обороны объяснили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

По состоянию на сейчас 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+. И еще сотни тысяч запросов – в очереди,

– сообщили в Минобороны.

Сейчас Резерв+ доступен для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.

Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных – 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все,

– добавляют в министерстве.

Важно! Обо всем, что меняется для украинцев с 18 мая, читайте в материале 24 Канала.

Обновление данных: что нужно знать