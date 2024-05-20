Какие обстоятельства увольнения с военной службы предусмотрены, что надо знать о новом законе, в материале подробно рассказал 24 Канал.

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Какие есть обстоятельства увольнения с военной службы

Так, в новом законе о мобилизации нет пунктов о демобилизации и сроках службы. При рассмотрении народные депутаты изъяли их по просьбе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Соответствующий законопроект должны наработать отдельно.

Впрочем, принятый закон предусматривает увольнение с военной службы для действующих военнослужащих в силу следующих обстоятельств:

  • в случае достижения предельного возраста пребывания на службе;
  • по состоянию здоровья в случае заключения ВВК о непригодности к прохождению военной службы или о временной непригодности в течение 6 – 12 месяцев;
  • при наличии инвалидности;
  • из-за обвинительного приговора суда в виде наказания или ограничения свободы;
  • по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;
  • в связи с освобождением из плена;
  • в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий в случае невозможности их использования на службе. Это касается высшего офицерского состава;
  • в связи с назначением или избранием на должность судьи.