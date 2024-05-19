В структуре напомнили, что новый закон о мобилизации предусматривает требование обновить данные в течение двух месяцев. Однако это не касается тех, кого уже исключили из военного учета.
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Обязанности военнообязанного
С 18 мая все призывники, военнообязанные и резервисты должны появиться в ТЦК, ЦПАУ или воспользоваться мобильным приложением для обновления персональных данных. Сейчас Резерв + доступен для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.
Приложение предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных,
– объяснили в Минобороны.
После прохождения процедуры информация из реестра будет доступна в приложении.
Если же гражданин имеет статус "непригоден" и исключен из воинского учета, то ему не нужно обновлять данные.
Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ. Для призывников это удостоверение о приписке к военному участку, а для военнообязанных и резервистов – военный билет.
Изменения с новым законом
- Известно, что с 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код, отсканировав который представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.
- Для удобного обновления данных Минобороны также запустило электронные очереди в ТЦК. Однако пока они работают в тестовом режиме и доступны не во всех регионах. Воспользоваться е-записью пока можно в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.
- Кроме этого доступна опция обновления данных в ЦПАУ. В частности, услуга уже работает в центрах предоставления услуг в Киеве. В течение 18 мая в ЦПАУ обновили свои данные 850 киевлян. Сама процедура занимает не более 10 минут.