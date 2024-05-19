В структуре напомнили, что новый закон о мобилизации предусматривает требование обновить данные в течение двух месяцев. Однако это не касается тех, кого уже исключили из военного учета.

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Обязанности военнообязанного

С 18 мая все призывники, военнообязанные и резервисты должны появиться в ТЦК, ЦПАУ или воспользоваться мобильным приложением для обновления персональных данных. Сейчас Резерв + доступен для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.

Приложение предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных,

– объяснили в Минобороны.

После прохождения процедуры информация из реестра будет доступна в приложении.

Если же гражданин имеет статус "непригоден" и исключен из воинского учета, то ему не нужно обновлять данные.

Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ. Для призывников это удостоверение о приписке к военному участку, а для военнообязанных и резервистов – военный билет.

Изменения с новым законом