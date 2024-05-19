Вечером, 18 мая, директор Центра предоставления административных услуг Наталья Шамрай рассказала, что услугой уже воспользовались 850 человек. Перед этим в Минцифры рассказывали, как обновить учетные данные в ЦНАПе.

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В ЦНАПах Киева можно обновить данные

Наталья Шамрай рассказала, что из 850 человек, которые воспользовались услугой, 739 военнообязанных – уже получили подтверждение в форме выписки из системы.

По словам чиновницы:

в первый день предоставления услуги система работала стабильно,

проблем с процедурой не возникало.

Все, кто сегодня (18 мая – 24 Канал) обратился за обновлением данных в ЦНАП, – получили услугу. Процедура занимает не более 10 минут,

– рассказала директор ЦПАУ.

Кстати, с 18 мая по 16 июля 2024 года военнообязанные должны обновить военно-учетные данные. Это можно сделать в:

Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

приложении Резерв+ или электронном кабинете.

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