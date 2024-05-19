Ввечері, 18 травня, директорка Центру надання адміністративних послуг Наталія Шамрай розповіла, що послугою вже скористались 850 людей. Перед цим у Мінцифри розповідали, як оновити облікові дані в ЦНАПі.

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У ЦНАПах Києва можна оновити дані

Наталія Шамрай розповіла, що з 850 людей, які скористались послугою, 739 військовозобов'язаних – вже отримали підтвердження у формі витягу з системи.

За словами посадовиці:

в перший день надання послуги система працювала стабільно,

проблем з процедурою не виникало.

Усі, хто сьогодні (18 травня – 24 Канал) звернувся за оновленням даних до ЦНАПів, – отримали послугу. Процедура займає не більше 10 хвилин,

– розповіла директорка ЦНАПу.

До речі, з 18 травня по 16 липня 2024 року військовозобов'язані мають оновити військово-облікові дані. Це можна зробити у:

Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах);

застосунку Резерв+ або електронному кабінеті.

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