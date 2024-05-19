Ввечері, 18 травня, директорка Центру надання адміністративних послуг Наталія Шамрай розповіла, що послугою вже скористались 850 людей. Перед цим у Мінцифри розповідали, як оновити облікові дані в ЦНАПі.
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У ЦНАПах Києва можна оновити дані
Наталія Шамрай розповіла, що з 850 людей, які скористались послугою, 739 військовозобов'язаних – вже отримали підтвердження у формі витягу з системи.
За словами посадовиці:
- в перший день надання послуги система працювала стабільно,
- проблем з процедурою не виникало.
Усі, хто сьогодні (18 травня – 24 Канал) звернувся за оновленням даних до ЦНАПів, – отримали послугу. Процедура займає не більше 10 хвилин,
– розповіла директорка ЦНАПу.
До речі, з 18 травня по 16 липня 2024 року військовозобов'язані мають оновити військово-облікові дані. Це можна зробити у:
- Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах);
- застосунку Резерв+ або електронному кабінеті.
Коротко про новий закон про мобілізацію
- 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що військовозобов'язані з 18 до 60 років мають оновити свої дані та носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на вимогу поліції або представників ТЦК та СП.
- Окрім того, оновлені документи матимуть VIN-код. За ним зможуть спеціальними приладами зчитати дані та отримати доступ до особової справи військовозобов'язаного в електронній формі.
- Ба більше, у Міноборони пояснили, що ті, хто не оновить дані до 16 липня 2024 року, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Тобто отримають штраф.
- До речі, Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку. Він передбачає у воєнний час від 17 000 до 25 500 гривень штрафу для тих, хто не стоїть на військовому обліку або вчасно не оновив облікові дані.