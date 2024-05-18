Наразі не передбачено можливості оновити дані після 16 липня без настання адміністративної відповідальності. Згідно з поясненнями від Міністерства оборони, громадяни, які не оновлять свої дані до зазначеного терміну, підпадатимуть під дію статей 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Що очікує на тих, хто не оновить свої персональні дані

Міноборони України попереджає громадян про необхідність оновлення своїх даних в ТЦК до 16 липня 2024 року. Якщо ж особа, яка є військовозобов'язаною проігнорує цю вимогу, то вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності.

У відомстві звертають увагу, що 17 травня Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку.

Також у Міноборони зазначають, що якщо після закінчення 60-денного терміну представники ТЦК виявлять, що громадянин не оновив свої дані, вони можуть вручити йому повістку для оновлення даних.

У разі потреби, працівники ТЦК спільно з поліцією можуть ініціювати доставлення порушника до ТЦК для притягнення до адміністративної відповідальності та проведення процедури оновлення персональних даних.

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