Отметим, что с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно его тексту военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней.
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Е-очередь в военкоматы
В Минобороны рассказали, что сейчас электронные очереди работают в 19 ТЦК. Тестирование предварительной записи происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.
Встать в онлайн-очередь уже возможно на сайте Минобороны по ссылке. В структуре обещают, что вскоре к системе присоединят больше военкоматов.
Также пресс-служба объяснила, как происходит запись в е-очередь:
- Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
- Введите ваши персональные данные для записи.
- Подтвердите номер телефона.
- Получите сообщение с датой и временем вашего визита.
Приложение Резерв+ уже работает
- В этот же день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+, которое позволяет военнообязанным, призывникам и резервистам обновить свои учетные данные ТЦК не выходя из дома. Кроме этого, с 18 июня в приложении также появится QR-код, отсканировав который представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.
- Сейчас Резерв+ доступен для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.
- Только по состоянию на утро в приложении авторизовалось 150 тысяч граждан. В то же время техническая команда Минобороны работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания.