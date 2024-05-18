Зазначимо, що з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з його текстом військовозобов'язані мусять оновити свої дані протягом 60 днів.

Дивіться також Мобілізація засуджених: як це працюватиме та хто зможе служити

Е-черга до військкоматів

У Міноборони розповіли, що наразі електронні черги працюють в 19 ТЦК. Тестування попереднього запису відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Встати в онлайн-чергу вже можливо на сайті Міноборони за посиланням. У структурі обіцяють, що невдовзі до системи доєднають більше військкоматів.

Також пресслужба пояснила, як відбувається запис у е-чергу:

Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації. Введіть ваші персональні дані для запису. Підтвердіть номер телефону. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Застосунок Резерв+ вже працює