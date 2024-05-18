Це можна зробити офлайн або онлайн. Як саме, детально пояснили в Міністерстві оборони, передає 24 Канал.

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Як можна оновити дані

З 18 травня всі військовозобов'язані віком з 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).



Оновити дані можна будь-яким з наступних способів:

онлайн – через застосунок Резерв+. Він уже доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе,

– зауважили в Міноборони.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус громадянина як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Офлайн у ТЦК та СП або ЦНАП, які діють по всій Україні. Якщо будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

Коротка довідка. Усі військовозобов'язані мають оновити дані упродовж 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року. До речі, під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Воно може бути виписане у разі потреби згодом.