У структурі нагадали, що новий закон про мобілізацію передбачає вимогу оновити дані протягом двох місяців. Проте це не стосується тих, кого вже виключили з військово обліку.
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Обов'язки військовозобов'язаного
З 18 травня усі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають з'явитися у ТЦК, ЦНАП або скористатися мобільним застосунком для оновлення персональних даних. Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.
Застосунок надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних,
– пояснили у Міноборони.
Після проходження процедури інформація з реєстру буде доступною у застосунку.
Якщо ж громадянин має статус "непридатний" та виключений з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані.
Кожен чоловік віком від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ. Для призовників це посвідчення про припис до військової дільниці, а для військовозобов'язаних та резервістів – військовий квиток.
Зміни з новим законом
- Відомо, що з 18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
- Для зручного оновлення даних Міноборони також запустило електронні черги у ТЦК. Проте наразі вони працюють у тестовому режимі і доступні не у всіх регіонах. Скористатися е-записом наразі можна в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.
- Окрім цього доступна опція оновлення даних у ЦНАП. Зокрема, послуга вже працює у центрах надання послуг у Києві. Протягом 18 травня у ЦНАПах оновили свої дані 850 киян. Сама процедура займає не більше 10 хвилин.