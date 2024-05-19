Власне, від 18 травня, коли набув чинності закон, упродовж 60 днів військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Водночас важливо, що призовний вік в Україні знизився з 27 до 25 років, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня
Головні зміни щодо військового обліку
Такими трьома різними способами можна до 16 липня 2024 року оновити військово-облікові дані:
- у територіальних центрах комплектування (ТЦК), що тепер працюють у цілодобовому режимі;
- через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);
- в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть просканувати представники уповноважених органів.
Зокрема, військовозобов'язані повинні актуалізувати інформацію щодо місця проживання, фактичного перебування, а також дані щодо освіти й спеціальності та відомості щодо права на відстрочку від військової служби.
Відповідно до законодавства усі військовозобов'язані від 18 травня повинні носити із собою військово-облікові документи. На вимогу поліції та представників ТЦК можна пред'явити.
- військовий квиток;
- посвідчення про військовий облік;
- тимчасове посвідчення.
Слід наголосити, що від військового обліку звільнені ті особи, які відбувають покарання та до кого застосовані примусові медичні заходи.
Дивіться також Чи можуть в ТЦК застосовувати силові методи щодо порушників правил військового обліку
Відповідно до оновленого законодавства, медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) зобов'язана протягом 7 днів повідомляти центри комплектування про визнання особами з інвалідністю або зміну групи інвалідності призовників, військовозобов'язаних та резервістів.