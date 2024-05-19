Власне, від 18 травня, коли набув чинності закон, упродовж 60 днів військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Водночас важливо, що призовний вік в Україні знизився з 27 до 25 років, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня

Головні зміни щодо військового обліку

Такими трьома різними способами можна до 16 липня 2024 року оновити військово-облікові дані:

у територіальних центрах комплектування (ТЦК), що тепер працюють у цілодобовому режимі;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть просканувати представники уповноважених органів.

Зверніть увагу! Завантажити застосунок Резерв+ можна як і на IOS з App Store, так і на Android з Google Play Market.

Зокрема, військовозобов'язані повинні актуалізувати інформацію щодо місця проживання, фактичного перебування, а також дані щодо освіти й спеціальності та відомості щодо права на відстрочку від військової служби.

Відповідно до законодавства усі військовозобов'язані від 18 травня повинні носити із собою військово-облікові документи. На вимогу поліції та представників ТЦК можна пред'явити.

військовий квиток;

посвідчення про військовий облік;

тимчасове посвідчення.

Слід наголосити, що від військового обліку звільнені ті особи, які відбувають покарання та до кого застосовані примусові медичні заходи.

Військовий облік і жінки. Закон передбачає військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою, які придатні до служби за віком та станом здоров'я. Вони можуть бути призвані у довільному порядку. Разом з тим для жінок, які мають спеціальність, споріднену з військово-обліковою, військовий облік є добровільним.

Дивіться також Чи можуть в ТЦК застосовувати силові методи щодо порушників правил військового обліку

Відповідно до оновленого законодавства, медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) зобов'язана протягом 7 днів повідомляти центри комплектування про визнання особами з інвалідністю або зміну групи інвалідності призовників, військовозобов'язаних та резервістів.