Собственно, от 18 мая, когда вступил в силу закон, в течение 60 дней военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. В то же время важно, что призывной возраст в Украине снизился с 27 до 25 лет, – информирует 24 Канал.
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Главные изменения по военному учету
Такими тремя различными способами можно до 16 июля 2024 года обновить военно-учетные данные:
- в территориальных центрах комплектования (ТЦК),, которые теперь работают в круглосуточном режиме;
- через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут просканировать представители уполномоченных органов.
В частности, военнообязанные должны актуализировать информацию о месте жительства, фактического пребывания, а также данные об образовании и специальности и сведения о праве на отсрочку от военной службы.
В соответствии с законодательством все военнообязанные с 18 мая должны носить с собой военно-учетные документы. По требованию полиции и представителей ТЦК можно предъявить.
- военный билет;
- удостоверение о воинском учете;
- временное удостоверение.
Следует отметить, что от воинского учета освобождены те лица, которые отбывают наказание и к кому применены принудительные медицинские меры.
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Согласно обновленному законодательству, медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) обязана в течение 7 дней сообщать центры комплектования о признании лицами с инвалидностью или изменение группы инвалидности призывников, военнообязанных и резервистов.