Собственно, от 18 мая, когда вступил в силу закон, в течение 60 дней военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. В то же время важно, что призывной возраст в Украине снизился с 27 до 25 лет, – информирует 24 Канал.

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Главные изменения по военному учету

Такими тремя различными способами можно до 16 июля 2024 года обновить военно-учетные данные:

в территориальных центрах комплектования (ТЦК),, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут просканировать представители уполномоченных органов.

Обратите внимание! Скачать приложение Резерв+ можно как и на IOS с App Store, так и на Android с Google Play Market.

В частности, военнообязанные должны актуализировать информацию о месте жительства, фактического пребывания, а также данные об образовании и специальности и сведения о праве на отсрочку от военной службы.

В соответствии с законодательством все военнообязанные с 18 мая должны носить с собой военно-учетные документы. По требованию полиции и представителей ТЦК можно предъявить.

военный билет;

удостоверение о воинском учете;

временное удостоверение.

Следует отметить, что от воинского учета освобождены те лица, которые отбывают наказание и к кому применены принудительные медицинские меры.

Военный учет и женщины. Закон предусматривает воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, которые пригодны к службе по возрасту и состоянию здоровья. Они могут быть призваны в произвольном порядке. Вместе с тем для женщин, которые имеют специальность, родственную с военно-учетной, воинский учет является добровольным.

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Согласно обновленному законодательству, медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) обязана в течение 7 дней сообщать центры комплектования о признании лицами с инвалидностью или изменение группы инвалидности призывников, военнообязанных и резервистов.