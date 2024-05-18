Юрист Иван Карнаух объяснил 24 Каналу относительно возможного расширения полномочий работников ТЦК и СП при проверке документов украинцев. Ранее сообщалось, кто может вручать повестки.

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Компетенции не изменились

Юрист отметил важный момент: как в предыдущей редакции, так и в действующей, речь не идет о силовых методах во время вручения повесток. В частности, доставке в помещения ТЦК. Такой процедуры как государственное принуждение в виде административного задержания или ареста работники ТЦК не могут осуществлять. Даже после внесения изменений, их полномочия именно в этой компетенции, не изменились.

К их компетенции и полномочиям относятся информативные меры оповещения. С юридической точки зрения, это, в частности, оформление повесток.

Полиция имеет право совершать такие меры принуждения, как административный арест, когда они сопровождаются правовыми основаниями. Для того чтобы эти основания были, необходимо довести до сведения лица, что ТЦК обратилась в органы полиции о возможном совершении конкретным лицом нарушения правил воинского учета, например, неявки для обновления данных,

– подчеркнул Карнаух.

После того как такая информация попала в полицию, вам могут сказать о том, что вы, согласно данным информативной базы, находитесь в розыске. Кстати, розыск – вообще юридически неверный термин, поскольку он касается исключительно уголовной сферы.

Это возможно только на основании постановления следственного судьи и при наличии уголовного производства. В других случаях речь идет о доставке лица в ТЦК, но оно должно быть добровольным.

Если происходит силовое задержание, то даже у работников полиции нет таких полномочий, не говоря уже о работниках ТЦК и СП,

– отметил юрист.

Поэтому необходимо фиксировать такие преступные действия – путем видеофиксации, если стали свидетелем или жертвой таких ситуаций. А в дальнейшем нужно обязательно обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершении преступления, о превышении пределов полномочий, о незаконных похищениях и тому подобное.

"Только после того, как были зафиксированы соответствующие события через обращение с заявлениями, возможно рассчитывать на дальнейшее привлечение таких лиц к уголовной или дисциплинарной ответственности", – подчеркнул Иван Карнаух.

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