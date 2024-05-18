Напомним, что с 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные. Детали о том, что прописано и как будет работать принятый законопроект – читайте в материале 24 Канала.

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Кто может вручать повестки

С 18 мая вручать повестки будут не только работники ТЦК. Вручать их могут также:

представители органа СБУ или Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления;

руководители предприятия, учреждения, организации, где работают военнообязанные;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

Однако закон не устанавливает конкретных мест, где могут вручать повестки гражданам.

Однако по-прежнему врученной повестка будет считаться только при ее получении призывником, военнообязанным или резервистом.

Как можно обновить данные военнообязанным

Отметим, что в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это можно будет сделать различными способами:

в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через ЦПАУ;

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.

Кроме этого, военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.

Заметим, что Министерство обороны Украины ночью 18 мая запустило мобильное приложение – Резерв +. Сейчас Резерв + доступен для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.