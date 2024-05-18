Напомним, что с 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные. Детали о том, что прописано и как будет работать принятый законопроект – читайте в материале 24 Канала.
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Кто может вручать повестки
С 18 мая вручать повестки будут не только работники ТЦК. Вручать их могут также:
- представители органа СБУ или Службы внешней разведки;
- представители органа местного самоуправления;
- руководители предприятия, учреждения, организации, где работают военнообязанные;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов.
Однако закон не устанавливает конкретных мест, где могут вручать повестки гражданам.
Однако по-прежнему врученной повестка будет считаться только при ее получении призывником, военнообязанным или резервистом.
Как можно обновить данные военнообязанным
Отметим, что в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это можно будет сделать различными способами:
- в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;
- через ЦПАУ;
- в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.
Кроме этого, военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.