Нагадаємо, що з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Деталі щодо того, що прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто може вручати повістки

З 18 травня вручатимуть повістки не лише працівники ТЦК. Вручати їх можуть також:

представники органу СБУ чи Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування;

керівники підприємства, установи, організації, де працюють військовозобов’язані;

керівники навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків.

Однак закон не встановлює конкретних місць, де можуть вручати повістки громадянам.

Проте як і раніше врученою повістка вважатиметься тільки при її отримання призовником, військовозобов'язаним чи резервістом.

Як можна оновити дані військовозобов'язаним

Зазначимо, що протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, військовозобов'язані мають оновити свої персональні дані. Це можна буде зробити різними способами:

у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;

через ЦНАП;

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.

Крім цього, військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.

Зауважимо, що Міністерство оборони України вночі 18 травня запустило мобільний застосунок – Резерв+. Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.