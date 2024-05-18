Нагадаємо, що з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Деталі щодо того, що прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Хто може вручати повістки
З 18 травня вручатимуть повістки не лише працівники ТЦК. Вручати їх можуть також:
- представники органу СБУ чи Служби зовнішньої розвідки;
- представники органу місцевого самоврядування;
- керівники підприємства, установи, організації, де працюють військовозобов’язані;
- керівники навчальних закладів;
- управителі багатоквартирних будинків.
Однак закон не встановлює конкретних місць, де можуть вручати повістки громадянам.
Проте як і раніше врученою повістка вважатиметься тільки при її отримання призовником, військовозобов'язаним чи резервістом.
Як можна оновити дані військовозобов'язаним
Зазначимо, що протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, військовозобов'язані мають оновити свої персональні дані. Це можна буде зробити різними способами:
- у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;
- через ЦНАП;
- в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.
Крім цього, військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.