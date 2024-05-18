Правительство будет принимать объемы бронирования военнообязанных и порядок бронирования. В частности, критерии, перечень должностей и профессий, говорится в материале 24 Канала.

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Кого будут бронировать, согласно новому закону

Закон о мобилизации предусматривает, что вопрос бронирования работников для компаний и работодателей урегулируют. В частности, с 18 мая право на бронирование имеют работники:

органов государственной власти, местного самоуправления или других государственных органов с категорией должности "А", "Б" и "В";

органов государственной власти или других государственных органов, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры, Государственного бюро расследований, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны;

на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

предприятий, которые признаны критически важными.

Кроме того, нардепы смогут забронировать двух своих помощников.

Компании будут бронировать работников в районном ТЦК, в сфере которого компания, орган или предприятие размещены.

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Коротко об изменениях в мобилизации с 18 мая