Известно, что работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, передает 24 Канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Ивана Рудого задержали

Отмечается, что во время обыска у чиновника нашли немалое количество вещества, похожего на наркотическое.

Как известно, КРАИЛ, в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине связываемого с Россией онлайн-казино. Так, казино Pin-Up подозревают в пособничестве России, отмывании российских денег и сотрудничестве с подсанкционными субъектами в Украине.

Ранее Печерский районный суд удовлетворил ходатайство ГБР об аресте 2,6 миллиарда гривен онлайн-казино Pin-Up. Средства уже направлены на поддержку ВСУ, конвертируемые в военные облигации Национальным агентством по розыску и менеджменту активов.

К слову, Верховная Рада Украины 4 декабря приняла закон о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей до 1 апреля 2025 года. До этого времени должен быть создан новый уполномоченный орган по контролю игорного рынка, а также определено министерство для формирования политики в этой сфере.

Закон предусматривает ограничение на рекламу азартных игр, запрещаются лицензии для компаний с налоговыми долгами и устанавливаются лимиты на расходы и время игры.

Что не так с КРАИЛ