Недавно один из крупнейших частных западных инвесторов в Украине англо-немецкий бизнесмен Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники в Украине попытались вымогать у него десятки миллионов евро. Об этом пишет одно из ведущих мировых изданий Financial Times в статье под красноречивым названием "Иностранный инвестор в Украине обвиняет чиновников в коррупции".

Поскольку это издание имеет большой авторитет, а его статьи прямо влияют на имидж компаний и целых стран, 24 Канал считает, что это очень тревожный сигнал, который может иметь далеко идущие последствия.

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История об опасности инвестиций в Украину

Арнульф Дамерау, бывший советник компании Glencore, рассказал Financial Times, что его шантажируют несколько высокопоставленных украинских чиновников.

С августа 2023 года господин Дамерау является совладельцем "Космолота", крупного веб-сайта по онлайн-играм и азартным играм и 10-го по величине налогоплательщика в стране.

После того, как в октябре Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) провело рейд, обвинив его в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 миллионов евро, ряд судебных дел и мер, принятых по распоряжению ведомства, заморозили счета компании.

Господин Дамерау утверждает, что претензии к компании сфабрикованы. Он отметил, что "Космолот" начал работать только в 2021 году, после того как украинское правительство изменило законодательство об азартных играх. В прошлом году его общий доход составил 208 миллионов евро по сравнению с 4,8 миллиона евро в 2022 году и 250 000 евро в 2021 году. Эти данные являются открытыми для публичного раскрытия.



Скриншот материала по платной подписке в FT

Согласно официальной налоговой отчетности, компания "Космолот", предлагающая тематические игры с небольшими ставками в интернете, в прошлом году уплатила 60 миллионов евро налогов. По словам Дамерау, Государственная налоговая служба проверила ее счета в августе.

Также господин Дамерау рассказал об опыте непосредственной встречи с "государственными рэкетирами". Бизнесмен утверждает, что неназванный украинец (имя на самом деле известно, однако не называется в интересах следствия) встретился с ним в Вене в декабре 2023 года и сказал, что юридические претензии к "Космолоту" будут сняты, если Дамерау согласится передать контроль над половиной компании офшорному трастовому фонду (если в это время вы вспомнили юридические практики времен Януковича и его сына "Саши-стоматолога", ставьте лайк).

Дамерау заявил, что имеет доказательства этого разговора: он поделился с журналистами фотографиями и деталями встречи, а также именами лиц, которые принимали в ней участие, со службами безопасности в Европе и Вашингтоне.

Это заявления, которые я не хочу делать. Я не хочу говорить о том, что происходит со мной как бизнесменом, который пытается инвестировать в Украину, потому что ответственные за это люди в меньшинстве и они предают молодое поколение украинцев, которые отдают свою кровь, пытаясь дать своей стране европейское будущее. Это страна, которая стремится быть частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит сейчас там, небольшим меньшинством, вызывает у меня дежавю самых темных времен Януковича,

– сказал Дамерау.

Дамерау заявил, что потерял 25 миллионов евро, инвестируя в Украину во времена Януковича, профинансировав ветропарк в Крыму, который в то время был крупнейшим наземным проектом такого рода в Европе, и что коррумпированные чиновники тогда применили к нему почти такой же подход, как и к "Космолоту".

По его словам, ветроэнергетический проект столкнулся с юридическими препятствиями, прежде чем к нему обратился человек, который утверждал, что представляет администрацию Януковича, и требовал передать половину акций проекта непрозрачному офшорному субъекту хозяйствования. Господин Дамерау участвовал в судебном процессе, чтобы вернуть эту долю, когда Россия захватила Крым, что сделало невозможным выполнение его требований.

Он сказал, что расскажет о своем опыте на Саммите по восстановлению Украины в Берлине в июне, куда его пригласили как крупного прямого иностранного инвестора. Какие будут последствия его выступления – предсказать несложно. И это точно не будет в пользу Украины.

Эта ситуация возникла на фоне российского вторжения и героического сопротивления Украины, когда Киев критически зависим от поставки вооружений и финансовой помощи. В этих условиях западные правительства все больше обеспокоены государственной коррупцией в Украине, но в основном воздерживаются от публичной критики, пытаясь поддержать Киев, чтобы укрепить его слабую оборону против российской агрессии. Война дала простор для восстановления многих коррупционных сетей, связанных с бывшим президентом Виктором Януковичем.

Что такое КРАИЛ, кто и как там "рулит"

Верховная Рада легализовала азартные игры в 2020 году, это была одна из инициатив команды президента Зеленского в парламенте. В частности, тогда "Слуги народа" выступили активными лоббистами легализации, обещая бюджету немалые поступления от налогов. Надзирать за законностью в индустрии, долго находившейся в тени, Кабмин уполномочил новый орган – Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Деятельность КРАИЛ с самого начала оказалась скандальной – правительство фактически назначило состав Комиссии по своему усмотрению без обсуждения кандидатур в парламенте.

Фактически чиновники воспользовались карантинными ограничениями (тогда еще была пандемия COVID-19). Возглавил комиссию ветеран АТО Иван Рудый.

Среди его заместителей оказались Елена Водолажко, бывшая топ-юристка Рината Ахметова и его "правой руки" – авторитетного бизнесмена Бориса Колесникова, а также Евгений Гетьман, профессиональный чиновник, причастный к госпредприятиям атомной энергетики.

Что интересно, господин Гетьман уже вскоре оказался в эпицентре громкого скандала – в августе 2021 года его задержали на взятке в 90 тысяч долларов. Тогда он исполнял обязанности главы комиссии.

Гетьмана арестовали, но он вышел под залог, а с началом полномасштабного вторжения сбежал из Украины, воспользовавшись правом на выезд за пределы государства, как отец троих детей.



Елена Водолажко, Иван Рудый и Евгений Гетьман / фотоколлаж NV Бизнес

Зато в материалах его уголовного дела, согласно которому ему "светило" от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, остались интересные сведения. В частности, о том, что Гетьман "работает под крышей" СБУ, имеет "ксиву" от службы, является помощником начальника Главного управления по оперативным вопросам СБУ и имеет звание лейтенанта, а также пользуется автомобилем Skoda Octavia, принадлежащим СБУ. А еще полностью контролирует председателя КРАИЛ Рудого, которого кроме участия в спортивных соревнованиях ветеранов войн Invictus Games и получения через Гетьмана от СБУ наградного оружия ничего не интересует.

Также подозреваемый Гетьман рассказывал следователям, что кроме Рудого он контролирует весь аппарат своего ведомства. Более того, рассказал, что наладил взаимодействие и достиг договоренностей с другими членами о принятии решений якобы на коммерческой основе. "Такса" при этом составляла 1 тысячу долларов США каждому члену комиссии за поддержку необходимых вопросов.

После таких признаний господину Гетьману действительно – прямая дорога где-то далеко за пределы Украины, чтобы, так сказать, не портить сказочную картинку победы над коррупцией. Потому что можно сколько угодно в режиме "теплой ваны" рассказывать об успехах в тайных операциях (за что ребятам безграничная честь и слава), но также забыть о слежке за журналистами, попытки препятствовать их работе, давление на активистов и тихую "синекуру" под крышей КРАИЛ и других "тем".

Как видим, СБУ, БЭБ и другие структуры, которые должны заниматься безопасностью государства, часто прикрываются патетическими лозунгами, а на самом деле "обилечивают" доверчивых иностранцев, которые поверили в красивые слова президента, вместо этого вместо "бизнеснянь" получили визиты "вежливых людей" с требованиями отдать бизнес.

Команда Зеленского, которая обычно активно комментирует все инфоповоды, отказалась от комментариев, чем еще больше дала основания думать, что претензии иностранного инвестора к государству Украина справедливы. А сама история создания и работы КРАИЛ доказывает, что так оно и есть.

Провал КРАИЛ: заработает ли новая реформа

Сейчас провал КРАИЛ стал очевидным, эта структура просто банально ничего не делает. Игнорирование проблем уже вылилось в большой кризис – оказалось, что жертвами "азартных игр" становятся военные на нуле, которые проигрывают свои буквально кровью заработанные деньги онлайн-казино. Конечно, первой мыслью было повесить всех собак на индустрию, но, к счастью, правильный подход победил – 20 апреля 2024 года Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр на фронте и среди военных.

Справочно! Прибыль лидеров игорного бизнеса в Украине за 2023 год выросла в 28 раз – до 54,9 миллиарда гривен по сравнению с 1,9 миллиарда гривен в 2022-м.

Документ в частности предлагает запретить на время действия военного положения доступ к азартным играм для военнослужащих.

Что предусматривает решение:

ограничить рекламу онлайн-казино;

определить лимиты игры в неделю и лимиты расходов;

ввести систему онлайн-мониторинга;

блокировать нелегальные веб-сайты азартных игр;

ввести ограничения для военных;

СБУ поручили провести проверки организаторов азартных игр.

Также будет ликвидирован КРАИЛ. Вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей будет создана служба, подчиненную одному из органов исполнительной власти. Приведет ли это к радикальным изменениям или станет лишь очередной перестановкой стульев, скоро увидим. Также надеемся, что за всем этим официозом правильные выводы сделают "кураторы", ведь "война не все спишет", а индустрии нужны равные условия и четкие правила игры. Только так все будут в плюсе.