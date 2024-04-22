Нещодавно один із найбільших приватних західних інвесторів в Україні англо-німецький бізнесмен Арнульф Дамерау заявив, що корумповані чиновники в Україні спробували вимагати в нього десятки мільйонів євро. Про це пише одне з провідних світових видань Financial Times у статті під красномовною назвою "Іноземний інвестор в Україні звинувачує чиновників у корупції".

Оскільки це видання має неабиякий авторитет, а його статті прямо впливають на імідж компаній та цілих країн, 24 Канал вважає, що це дуже тривожний сигнал, який може мати далекосяжні наслідки.

Читайте також Зеленський обмежив азартні ігри в інтернеті: про які кроки йде мова

Історія про небезпеку інвестицій в Україну

Арнульф Дамерау, колишній радник компанії Glencore, розповів Financial Times, що його шантажує кілька високопоставлених українських чиновників.

З серпня 2023 року пан Дамерау є співвласником "Космолота", великого вебсайту з онлайн-ігор та азартних ігор і 10-го за величиною платника податків у країні.

Після того, як у жовтні Бюро економічної безпеки України (БЕБ) провело рейд, звинувативши його в порушенні законодавства про азартні ігри та ухиленні від сплати податків на суму 560 мільйонів євро, низка судових справ і заходів, вжитих за розпорядженням відомства, заморозили рахунки компанії.

Пан Дамерау стверджує, що претензії до компанії сфабриковані. Він зазначив, що "Космолот" почав працювати лише в 2021 році, після того як український уряд змінив законодавство про азартні ігри. Минулого року його загальний дохід склав 208 мільйонів євро, порівняно з 4,8 мільйона євро у 2022 році та 250 000 євро у 2021 році. Ці дані є відкритими для публічного розкриття.



Скриншот матеріалу щодо платної підписки в FT

Згідно з офіційною податковою звітністю, компанія "Космолот", що пропонує тематичні ігри з невеликими ставками в інтернеті, минулого року сплатила 60 мільйонів євро податків. За словами Дамерау, Державна податкова служба перевірила її рахунки в серпні.

Також пан Дамерау розповів про досвід безпосередньої зустрічі з "державними рекетирами". Бізнесмен стверджує, що неназваний українець (ім’я насправді відоме, проте не називається в інтересах слідства) зустрівся з ним у Відні в грудні 2023 року і сказав, що юридичні претензії до "Космолоту" будуть зняті, якщо Дамерау погодиться передати контроль над половиною компанії офшорному трастовому фонду (якщо в цей час ви згадали юридичні практики часів Януковича та його сина "Саші-стоматолога", ставте лайк).

Дамерау заявив має докази цієї розмови, він поділився з журналістами фотографіями та деталями зустрічі, а також іменами осіб, які брали в ній участь, зі службами безпеки в Європі та Вашингтоні.

Це заяви, які я не хочу робити. Я не хочу говорити про те, що відбувається зі мною як бізнесменом, який намагається інвестувати в Україну, тому що відповідальні за це люди в меншості і вони зраджують молоде покоління українців, які віддають свою кров, намагаючись дати своїй країні європейське майбутнє. Це країна, яка прагне бути частиною НАТО і Європейського Союзу, але те, що відбувається зараз там, невеликою меншістю, викликає у мене дежавю найтемніших часів Януковича,

– сказав Дамерау.

Дамерау заявив, що втратив 25 мільйонів євро, інвестуючи в Україну за часів Януковича, профінансувавши вітропарк у Криму, який на той час був найбільшим наземним проєктом такого роду в Європі, і що корумповані чиновники тоді застосували до нього майже такий самий підхід, як і до "Космолота".

За його словами, вітроенергетичний проєкт зіткнувся з юридичними перешкодами, перш ніж до нього звернувся чоловік, який стверджував, що представляє адміністрацію Януковича, і вимагав передати половину акцій проєкту непрозорому офшорному суб'єкту господарювання. Пан Дамерау брав участь у судовому процесі, щоб повернути цю частку, коли Росія захопила Крим, що унеможливило виконання його вимог.

Він сказав, що розповість про свій досвід на Саміті з відновлення України в Берліні в червні, куди його запросили як великого прямого іноземного інвестора. Які будуть наслідки його виступу – передбачити нескладно. І це точно не буде на користь України.

Ця ситуація виникла на тлі російського вторгнення та героїчного опору України, коли Київ критично залежний від постачання зброї та фінансової допомоги. В цих умовах західні уряди дедалі більше занепокоєні державною корупцією в Україні, але здебільшого утримуються від публічної критики, намагаючись підтримати Київ, щоб зміцнити його слабку оборону проти російської агресії. Війна дала простір для відновлення багатьох корупційних мереж, пов'язаних із колишнім президентом Віктором Януковичем.

Що таке КРАІЛ, хто і як там "рулить"

Верховна Рада легалізувала азартні ігри у 2020 році, це була одна з ініціатив команди президента Зеленського у парламенті. Зокрема, тоді "Слуги народу" виступили активними лобістами легалізації, обіцяючи бюджету чималі надходження від податків. Наглядати за законністю в індустрії, що довго перебувала в тіні, Кабмін уповноважив новий орган – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Діяльність КРАІЛ від самого початку виявилась скандальною – уряд фактично призначив склад Комісії на власний розсуд без обговорення кандидатур у парламенті.

Фактично урядовці скористалися карантинними обмеженнями (тоді ще була пандемія COVID-19). Очолив комісію ветеран АТО Іван Рудий.

Серед його заступників опинились Олена Водолажко, колишня топ-юристка Ріната Ахметова та його "правої руки" – авторитетного бізнесмена Бориса Колєснікова, а також Євген Гетьман, професійний чиновник, причетний до держпідриємств атомної енергетики.

Що цікаво, пан Гетьман вже незабаром опинився в епіцентрі гучного скандалу – у серпні 2021 року його затримали на хабарі в 90 тисяч доларів. Тоді він виконував обов'язки голови комісії.

Гетьмана заарештували, але він вийшов під заставу, а з початком повномасштабного вторгнення втік з України, скориставшись правом на виїзд за межі держави, як батько трьох дітей.



Олена Водолажко, Іван Рудий і Євген Гетьман / фотоколаж NV Бізнес

Натомість в матеріалах його кримінальної справи, згідно з якою йому "світило" від 8 до 12 років з конфіскацією майна, залишилися цікаві відомості. Зокрема, про те, що Гетьман "працює під дахом" СБУ, має "ксиву" від служби, є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, що належить СБУ. А ще повністю контролює голову КРАІЛ Рудого, якого крім участі в спортивних змаганнях ветеранів війн Invictus Games та отримання через Гетьмана від СБУ нагородної зброї нічого не цікавить.

Також підозрюваний Гетьман розповідав слідчим, що крім Рудого він контролює весь апарат свого відомства. Ба більше, розповів, що налагодив взаємодію та досяг домовленостей із іншими членами про ухвалення рішень буцімто на комерційній основі. "Такса" при цьому становила 1 тисячу доларів США кожному члену комісії за підтримку необхідних питань.

Після таких зізнань пану Гетьману дійсно – пряма дорога десь далеко за межі України, щоб, так би мовити, не псувати казкову картинку перемоги над корупцією. Бо можна скільки завгодно в режимі "теплої вани" розповідати про успіхи в таємних операціях (за що хлопцям безмежна честь і слава), але також забути про стеження за журналістами, спроби перешкоджати їхній роботі, тиск на активістів та тихеньку "сінекуру" під дахом КРАІЛ та інших "тем".

Як бачимо, СБУ, БЕБ та інші структури, які мали б опікуватись безпекою держави, часто прикриваються патетичними гаслами, а насправді "обілечують" довірливих іноземців, які повірили в красиві слова президента, натомість замість "бізнеснянь" отримали візити "ввічливих людей" з вимогами віддати бізнес.

Команда Зеленського, яка зазвичай активно коментує усі інфоприводи, відмовилась від коментарів, чим ще більше дала підстави думати, що претензії іноземного інвестора до держави Україна справедливі. А сама історія створення та роботи КРАІЛ доводить, що так воно і є.

Провал КРАІЛ: чи запрацює нова реформа

Нині провал КРАІЛ став очевидним, ця структура просто банально нічого не робить. Ігнорування проблем вже вилилось у велику кризу – виявилось, що жертвами "азартних ігор" стають військові на нулі, які програють свої буквально кров’ю зароблені гроші онлайн-казіно. Звісно, першою думкою було повісити всіх собак на індустрію, але, на щастя, правильний підхід переміг – 20 квітня 2024 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор на фронті та серед військових.

Довідково! Прибутки лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли у 28 разів – до 54,9 мільярда гривень в порівнянні з 1,9 мільярда гривень у 2022-му.

Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.

Що передбачає рішення:

обмежити рекламу онлайн-казино;

визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;

запровадити систему онлайн-моніторингу;

блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;

ввести обмеження для військових;

СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

Також буде ліквідовано КРАІЛ. Замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей буде створено службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади. Чи призведе це до радикальних змін чи стане лише черговим переставлянням стільців, скоро побачимо. Також сподіваємось, що за усім цим офіціозом правильні висновки зроблять "куратори", адже "війна не все спише", а індустрії потрібні рівні умови та чіткі правила гри. Лише так всі будуть у плюсі.