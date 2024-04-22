Как известно, петиция об ограничении онлайн-казино очень быстро набрала 25 тысяч подписей. Автор петиции Павел Петриченко, который, к сожалению, недавно погиб, призвал запретить доступ к играм бойцам ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на преодоление негативных последствий от работы азартных игр в интернете. В течение следующего месяца правительство должно выполнить следующие шаги:

наработать ограничения рекламы азартных игр, особенно с использованием символики ВСУ и других военных формирований;

запретить одному игроку регистрировать несколько аккаунтов;

обязать организаторов устанавливать лимит расходов игроков на определенный период времени;

провести кампанию по разъяснению опасности азартных игр, угроз игровой зависимости и способов ее лечения.

Кроме того, решением СНБО ограничили использование онлайн-казино военными во время военного положения. Служба безопасности Украины проведет проверку всех организаторов азартных игр.

Ранее мы также писали о том, что в Украине вырастут зарплаты.

