Чего ожидают предприниматели
В отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2024 года указано, что ожидания предпринимателей по росту будущих расходов на оплату труда одного работника усиливаются – 62,6%. В IV квартале прошлого года этот показатель составлял – 57,9%.
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Однако оценки респондентов относительно изменения количества работников на их предприятиях остаются неутешительными. В следующем году сокращения ожидают 6,3%.
Больше всего пессимизма выразили представители следующих отраслей:
- добывающая промышленность – -20,5%;
- строительство – -20%;
- энерго- и водоснабжение – -16,7%.
Несмотря на это представители торговли четвертый квартал подряд ожидают увеличения количества работников.