Кто может получить ФЛП 2 группы
ФЛП 2 группы могут оформить граждане, которые используют наемный труд. При этом, количество их работников не может превышать 10 человек.
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Важным условием является то, что потенциальный предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность, то есть предоставляет услуги или производит/продает товары. Эту же группу предоставляют работниками сферы ресторанного хозяйства. Также к разрешенным сфер деятельности входят:
- организация захоронений;
- фотография;
- ремонт музыкальных инструментов;
- услуги по уборке;
- парикмахерские услуги;
- работа в салонах красоты;
- ремонт бытовых приборов.
То есть такой ФЛП предоставляется:
- ювелирам;
- фотографам;
- работникам сферы красоты;
- няням;
- поварам;
- официантам;
- портнихам и тому подобное.
Какие налоги должен уплатить ФЛП 2 группы
С мая изменений для ФЛП 2 группы не предусмотрено. В 2024 году эти предприниматели должны уплатить следующие налоги:
- Единый налог – 20% от минимальной зарплаты – если налоговый адрес ФЛП 2 группы зафиксирован на территориях боевых действий или на временно оккупированных регионах Украины, его можно не платить;
- ЕСВ – 22% от минимальной заработной платы – можно не платить, если предприниматель мобилизован или задействован для выполнения обязанностей, относительно мобилизации.
Также предприниматель должен уплатить НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%), если привлечен наемный труд.