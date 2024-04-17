Хто може отримати ФОП 2 групи
ФОП 2 групи можуть оформити громадяни, які використовують найману працю. При цьому, кількість їхніх працівників не може перевищувати 10 осіб.
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Важливою умовою є те, що потенційний підприємець здійснює господарську діяльність, тобто надає послуги чи виробляє/продає товари. Цю ж групу надають працівниками сфери ресторанного господарства. Також до дозволених сфер діяльності входять:
- організація поховань;
- фотографія;
- ремонт музичних інструментів;
- послуги з прибирання;
- перукарські послуги;
- робота в салонах краси;
- ремонт побутових приладів.
Тобто такий ФОП надається:
- ювелірам;
- фотографам;
- працівникам сфери краси;
- няням;
- кухарям;
- офіціантам;
- кравчиням тощо.
Які податки має сплатити ФОП 2 групи
З травня змін для ФОПів 2 групи не передбачено. У 2024 році ці підприємці мають сплатити такі податки:
- Єдиний податок – 20% від мінімальної зарплати – якщо податкова адреса ФОП 2 групи зафіксована на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих регіонах України, його можна не сплачувати;
- ЄСВ – 22% від мінімальної заробітної плати – можна не сплачувати, якщо підприємця мобілізовано або ж він задіяний для виконання обов’язків, відносно мобілізації.
Також підприємиць має сплатити ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%), якщо залучено найману працю.