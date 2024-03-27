З 1 квітня зросте мінімальна зарплата
Згідно з бюджетом-2024 розмір мінімальної зарплати з 1 квітня буде на 800 гривень більше. Вона зросте з 7 100 до 8 000 гривень.
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Відповідно зміниться розмір Єдиного податку для 2 групи та Єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.
Ліміт річного доходу для ФОПів з 1 квітня
- Для 1 групи – 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати);
- Для 2 групи – 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати);
- Для 3 групи – 9 336 000 гривень (1 167 розмірів мінімальної зарплати).
Розмір ЄП після зростання мінімальної зарплати
Єдиний податок залежить від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб для 2 та 1 групи відповідно.
- 1 група з квітня платитиме 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
- 2 група й надалі платитиме 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);
Розмір Єдиного внеску
Розмір Єдиного внеску на загальнообовʼязкове соціальне страхування з 1 квітня виглядатиме наступним чином:
- мінімальний ЄВ – 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати);
- максимальний ЄВ – 26 400 гривень за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).