З 1 квітня зросте мінімальна зарплата

Згідно з бюджетом-2024 розмір мінімальної зарплати з 1 квітня буде на 800 гривень більше. Вона зросте з 7 100 до 8 000 гривень.

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Відповідно зміниться розмір Єдиного податку для 2 групи та Єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Ліміт річного доходу для ФОПів з 1 квітня

Для 1 групи – 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати);

– 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати); Для 2 групи – 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати);

– 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати); Для 3 групи – 9 336 000 гривень (1 167 розмірів мінімальної зарплати).

Довідка: ліміт доходу – це гранична межа, за перевищення якої її можуть перевести ФОПа на загальну систему оподаткування.

Розмір ЄП після зростання мінімальної зарплати

Єдиний податок залежить від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб для 2 та 1 групи відповідно.

1 група з квітня платитиме 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

(10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 2 група й надалі платитиме 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);

Зверніть увагу! Для 3 групи ФОПів розмір ЄП зафіксована на рівні 2023 року й складає 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Розмір Єдиного внеску

Розмір Єдиного внеску на загальнообовʼязкове соціальне страхування з 1 квітня виглядатиме наступним чином: