Військовий збір для ФОПів

Варто уточнити, що Данило Гетманцев говорив в першу чергу про ФОПів І та ІІ груп, які нині не платять військовий збір.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Так. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, наразі не сплачують військовий збір із мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна. Із цим насправді складно сперечатися. Військовий збір повинні сплачувати всі.

Проте він визнав, що таке рішення не принесе багато коштів до бюджету, тому треба шукати суттєвіші резерви.

Тому Міністерству фінансів доведеться запропонувати нам якісь більш глобальні підходи,

– повідомив Гетманцев.

Кабмін готує законопроєкт про військовий збір

Нещодавно Гетманцев повідомив, що Кабмін розглядає законопроєкт, який запровадить військовий збір для ФОП, юридичних осіб та певних видів операцій з нерухомим майном й ювелірними виробами.

Він повідомив, що прийняття цього законопроєкту очікується уже в березні, але суму самого збору ще не назвав.

Нагадаємо! Нині підготовлено цілий комплекс пропозицій, завдяки яким планують надходження 44 мільярдів гривень до держбюджету.