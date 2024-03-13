Техногіганти повернулися на російський ринок

З початком повномасштабного вторгнення багато техногігантів покинули російський ринок, або ж принаймні знизили рекламну активність. Однак виглядає так, що декому дуже кортить похизуватися співпрацею з країною-окупантом.

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Як почали писати російські ЗМІ, Honor, Xiaomi, Samsung, Acer та ряд інших компаній почали знову активно вкладати у маркетинг на російському ринку. У декого бюджети перевищили показники 2021 року.

Аби не потрапити під санкції, ці компанії вигадали схему, згідно з якою маркетинговими бюджетами розпоряджається партнер.

Але навіть за наявності просування зберегти частку ринку брендам буде складно через нерегулярність поставок: китайські компанії другого ешелону, які ввозять техніку офіційно і стабільно, теж нарощують рекламну активність,

– повідомляють росіяни.

TelecomDaily повідомляє, що технологічні гіганти, які повертаються у Росію, намагаються співпрацювати з місцевими блогерами. Вони також намагаються просувати свої товари через маркетплейси та інші майданчики.

У порівнянні з 2022 роком рекламна активність іноземних технологічних брендів зросла аж у понад 6 раз. Це означає, що боротьба за гроші громадян країни-окупанта пішла дуже жорстка, і деякі техногіганти намагаються будь-що увірвати свою частку цього кривавого пирога.

Раніше повідомлялося, що росіяни знайшли шляхи для закупівлі елітних британських автомобілів.