Техногиганты вернулись на российский рынок

С началом полномасштабного вторжения многие техногиганты покинули российский рынок, или же по крайней мере снизили рекламную активность. Однако выглядит так, что некоторым очень хочется похвастаться сотрудничеством со страной-оккупантом.

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Как начали писать российские СМИ, Honor, Xiaomi, Samsung, Acer и ряд других компаний начали снова активно вкладывать в маркетинг на российском рынке. У некоторых бюджеты превысили показатели 2021 года.

Чтобы не попасть под санкции, эти компании придумали схему, согласно которой маркетинговыми бюджетами распоряжается партнер.

Но даже при наличии продвижения сохранить долю рынка брендам будет сложно из-за нерегулярности поставок: китайские компании второго эшелона, которые ввозят технику официально и стабильно, тоже наращивают рекламную активность,

– сообщают россияне.

TelecomDaily сообщает, что технологические гиганты, которые возвращаются в Россию, пытаются сотрудничать с местными блогерами. Они также пытаются продвигать свои товары через маркетплейсы и другие площадки.

По сравнению с 2022 годом рекламная активность иностранных технологических брендов выросла аж в более чем 6 раз. Это означает, что борьба за деньги граждан страны-оккупанта пошла очень жесткая, и некоторые техногиганты пытаются во что бы то ни стало урвать свою долю этого кровавого пирога.

Ранее сообщалось, что россияне нашли пути для закупки элитных британских автомобилей.