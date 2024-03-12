Як ввозяться британські авто у Росію

Росія перевозить британські авто на свою територію через сусідні країни.. Зокрема, російський слід знайшли у азербайджанському експорті.

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Митна та податкові служби Великої Британії повідомляють, що експорт до Азербайджану за 2023 рік зріс на 273 мільйони фунтів стерлінгів. Цей показник на 1 860% вищий ніж значення, які були протягом останніх 5 років до повномасштабної війни в Україні.

Щобільше, рівень зростання експорту до Азербайджану уже зрівнявся з довоєнним показником для Росії у річному вимірі. При цьому, ввезенні товари в більшості не залишаються на азербайджанській території. Переважно вони направляються у Росію.

Чи співпрацюють британці з росіянами

З початку повномасштабної війни британський уряд активно підтримує Україну. Місцеві автовиробники також наполягають на відсутності співпраці з росіянами. Зараз британський уряд вважає, що світу необхідно протидіяти "сірій зоні" – експорту товарів з кінцевою адресою у Росії через треті країни.

Енн-Марі Тревельян Міністр Великої Британії з питання санкцій Ми продовжуємо чинити тиск на тих, хто веде бізнес з Путіним і його друзями, включаючи вводячи санкції проти осіб, які намагаються обійти наші санкції, і співпрацюємо з партнерами та владою з ряду третіх країн, щоб зупинити потік товарів до Росії.

Насправді існує значна кількість організацій, як західних, так і російських, що спільно працюють над доставкою товарів у Росію. Йдеться і про продукцію, що може використовуватись для виробництва зброї.