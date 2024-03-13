Военный сбор для ФОПов

Стоит уточнить, что Даниил Гетманцев говорил в первую очередь о ФЛП I и II групп, которые сейчас не платят военный сбор.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Да. Физические лица-предприниматели, плательщики единого налога первой и второй групп, пока не платят военный сбор с минимальной зарплаты. Министерство финансов считает, что такая практика в войну неприемлема. С этим на самом деле сложно спорить. Военный сбор должны платить все.

Однако он признал, что такое решение не принесет много средств в бюджет, поэтому надо искать более существенные резервы.

Поэтому Министерству финансов придется предложить нам какие-то более глобальные подходы,

– сообщил Гетманцев.

Кабмин готовит законопроект о военном сборе

Недавно Гетманцев сообщил, что Кабмин рассматривает законопроект, который введет военный сбор для ФЛП, юридических лиц и определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

Он сообщил, что принятие этого законопроекта ожидается уже в марте, но сумму самого сбора еще не назвал.

Напомним! Сейчас подготовлен целый комплекс предложений, благодаря которым планируют поступление 44 миллиардов гривен в госбюджет.