С 1 апреля вырастет минимальная зарплата

Согласно бюджету-2024 размер минимальной зарплаты с 1 апреля будет на 800 гривен больше. Она вырастет с 7 100 до 8 000 гривен.

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Соответственно изменится размер Единого налога для 2 группы и Единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Лимит годового дохода для ФЛП с 1 апреля

Для 1 группы – 1 336 000 гривен (167 размеров минимальной зарплаты);

– 1 336 000 гривен (167 размеров минимальной зарплаты); Для 2 группы – 6 672 000 гривен (834 размеров минимальной зарплаты);

– 6 672 000 гривен (834 размеров минимальной зарплаты); Для 3 группы – 9 336 000 гривен (1 167 размеров минимальной зарплаты).

Справка: лимит дохода – это предельная граница, за превышение которой ее могут перевести ФОПа на общую систему налогообложения.

Размер ЕН после роста минимальной зарплаты

Единый налог зависит от размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц для 2 и 1 группы соответственно.

1 группа с апреля будет платить 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

(10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц); 2 группа и в дальнейшем будет платить 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты);

Обратите внимание! Для 3 группы ФЛП размер ЕН зафиксирован на уровне 2023 года и составляет 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

Размер Единого взноса

Размер Единого взноса на общеобязательное социальное страхование с 1 апреля будет выглядеть следующим образом: