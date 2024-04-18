Чого очікують підприємці
У звіті "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2024 року зазначено, що очікування підприємців щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного працівника посилюються – 62,6%. У ІV кварталі минулого року цей показник становив – 57,9%.
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Проте оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах залишаються невтішними. Наступного року на скорочення очікують 6,3%.
Найбільше песимізму висловили представники наступних галузей:
- добувна промисловість – -20,5%;
- будівництво – -20%;
- енерго- та водопостачання – -16,7%.
Попри це представники торгівлі четвертий квартал поспіль очікують на збільшення кількості працівників.