В эпоху социальных сетей коммуникации – это не только общение с аудиторией, но и возможность развития и покорения новых вершин, передает 24 Канал. Они являются неотъемлемой частью бренда и репутационного образа, поэтому рисковать в этой плоскости просто недопустимо.

Читайте также 4 действенных способа, которые помогут бренду достичь лояльности от покупателей

Вместе с со Škoda предлагаем несколько простых советов, которые позволят минимизировать риски и не создавать кризис, выйти из которого победителем удается далеко не всем.

Четкие протоколы – это важно

Все сообщения компании, которые транслируются наружу, должны проходить несколько этапов верификации. К процессу лучше привлечь нескольких специалистов – это позволит протестировать восприятие информации на всех уровнях и выявить возможные точки непонимания еще до того, как сообщение будет опубликовано.

Все сообщения должны пройти обсуждение / Фото Unsplash

Необходимо создать протокол поэтапной проверки сообщения и алгоритм действий на случай, если его нужно доработать. Стоит помнить, что сейчас аудитория очень чувствительная, поэтому лучше все "семь раз проверить", ведь цена ошибочного шага будет слишком высока.

Фокус-группа – это не напрасная инвестиция

Тестирование – это всегда удачное решение. Неважно, о чем идет речь: продукт, услугу или коммуникации. Взаимодействие с даже гипотетической аудиторией позволит подготовиться к нескольким вариантам развития событий.

Тестирование – лучший предохранитель / Фото Unsplash

Конечно, если вести сайт или соцсети исключительно для информирования о деятельности компании, то по этому шагу можно еще подискутировать. Для всех остальных случаев существует тестирование.

Честность и критика – это не одно и тоже

Довольно часто по просьбе высказать свое мнение предприниматели бывают слишком резкими в своих высказываниях. Впоследствии они об этом жалеют, однако слово – не воробей, еще и в эпоху интернета.

Каждое слово нужно тщательно взвешивать / Фото Pixabay

Особенно это касается высказываний о конкурентах или коллегах по цеху. Так, если произошло что-то негативное, об этом можно и нужно говорить, но следует правильно выбрать тональность. Одна ошибка – и объектом негативного внимания станет руководитель и его бренд.

Репутацию лучше доверять профессионалам

Коммуникацию можно отождествить с управлением репутацией, и это действительно так. Поэтому, если есть возможность делегировать это специалистам – лучше всего ею воспользоваться.

С профессионалами легче избежать рисков / Фото Unsplash

Коммуникации – это очень тонкая сфера, "влиться" в которую через поверхностные обзоры или мнения коллег не получится. А поскольку речь идет о росте и репутации, целесообразность этой инвестиции трудно не заметить.

Комфортный автомобиль тоже говорит о владельце

Всем, кто открывает собственное дело, стоит помнить, что бизнес – это движение и развитие. Решать сотни задач и проблем легче с помощью автомобиля, сочетающего удобство и комфорт. Например кроссовер Škoda Kamiq.

Это компактное авто можно припарковать практически в любом месте, ведь клиренс в 18 сантиметров позволяет выехать на бордюр или без страха стать рядом с высоким тротуаром. Вместе с тем размеры автомобиля гарантируют, что водитель будет легко маневрировать при любых условиях.

Škoda Kamiq – прекрасный "партнер" для развития бизнеса / Фото Škoda

Автомобиль Škoda Kamiq также захватывает уровнем комфорта. Просторный салон и высота в метр на заднем сиденье – не просто преимущества, а возможность наслаждаться даже во время длительных поездок. Багажник в 400 литров позволит забыть об ограничении по количеству вещей, которые туда можно поместить.

Владельцев Škoda Kamiq изрядно порадует и мотор автомобиля, у которого есть целых три опции с "механикой" и "автоматом". Двигатель 1,5 TSI может разогнать авто до 213 километров в час, что является редкостью для этого класса. Однако даже на такие мощности получится не тратить все деньги мира. Ведь на малых оборотах работает только один цилиндр, который потребляет 2 – 3 литра, вместо привычных для других автомобилей 6 литров.