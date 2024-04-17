В епоху соціальних мереж комунікації – це не лише спілкування з аудиторією, а й можливість розвитку та підкорення нових вершин, передає 24 Канал. Вони є невіддільною частиною бренду та репутаційного образу, тому ризикувати у цій площині просто неприпустимо.

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Разом із зі Škoda пропонуємо кілька простих порад, які дозволять мінімізувати ризики та не створювати кризу, вийти з якої переможцем вдається далеко не всім.

Чіткі протоколи – це важливо

Усі повідомлення компанії, які транслюються назовні, повинні проходити кілька етапів верифікації. До процесу найкраще залучити кількох фахівців – це дозволить протестувати сприйняття інформації на усіх рівнях та виявити можливі точки нерозуміння ще до того, як повідомлення буде опубліковане.

Усі повідомлення повинні пройти обговорення / Фото Unsplash

Необхідно створити протокол поетапної перевірки повідомлення та алгоритм дій на випадок, якщо його потрібно доопрацювати. Варто пам'ятати, що зараз аудиторія дуже чутлива, тож краще все "сім разів перевірити", адже ціна хибного кроку буде надто висока.

Фокус-група – це не даремна інвестиція

Тестування – це завжди вдале рішення. Неважливо, про що йдеться: продукт, послугу чи комунікації. Взаємодія з навіть гіпотетичною аудиторією дозолить підготуватися до кількох варіантів розвитку подій.

Тестування – найкращий запобіжник / Фото Unsplash

Звісно, якщо вести сайт або соцмережі виключно для інформування про діяльність компанії, то щодо цього кроку можна ще подискутувати. Для всіх інших випадків існує тестування.

Чесніть та критика – це не одне й теж

Доволі часто на прохання висловити свою думку підприємці бувають надто різкими у своїх висловлюваннях. Згодом вони про це шкодують, однак слово – не горобець, ще й в епоху інтернету.

Кожне слово потрібно ретельно зважувати / Фото Pixabay

Особливо це стосується висловлювань про конкурентів або колег по цеху. Так, якщо відбулося щось негативне, про це можна і треба говорити, але слід правильно обрати тональність. Одна помилка – і об'єктом негативної уваги стане керівник та його бренд.

Репутацію краще довіряти професіоналам

Комунікацію можна утотожнити з управлінням репутацією, і це дійсно так. Тому, якщо є можливість делегувати це фахівцям – найкраще нею скористатися.

З професіоналами легше уникнути ризиків / Фото Unsplash

Комунікації – це дуже тонка сфера, "влитися" в яку через поверхневі огляди або думки колег не вийде. А оскільки мова йде про зростання та репутацію, доцільність цієї інвестиції важко не помітити.

Комфортний автомобіль теж говорить про власника

Усім, хто відкриває власну справу, варто пам'ятати, що бізнес – це рух та розвиток. Розв'язувати сотні завдань та проблем легше з допомогою автомобіля, що поєднує зручність та комфорт. Як-от кросовер Škoda Kamiq.

Це компактне авто можна припаркувати практично будь-де, адже кліренс у 18 сантиметрів дозволяє виїхати на бордюр чи без страху стати поруч із високим тротуаром. Разом з тим розміри автомобіля гарантують, що водій буде легко маневрувати за будь-яких умов.

Škoda Kamiq – прекрасний "партнер" для розвитку бізнесу / Фото Škoda

Автомобіль Škoda Kamiq також захоплює рівнем комфорту. Просторий салон та висота у метр на задньому сидінні – не просто переваги, а можливість насолоджуватися навіть під час тривалих поїздок. Багажник у 400 літрів дозволить забути про обмеження щодо кількості речей, які туди можна помістити.

Власників Škoda Kamiq неабияк потішить і мотор автомобіля, в якого є аж три опції з "механікою" та "автоматом". Двигун 1,5 TSI може розігнати авто до 213 кілометрів на годину, що є рідкістю для цього класу. Проте навіть на такі потужності вийде не витрачати всі гроші світу. Адже на малих обертах працює лише один циліндр, який споживає 2 – 3 літри, замість звичних для інших автомобілів 6 літрів.