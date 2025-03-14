"Кто, если не мы?" – так о своей службе на фронте говорит Никита (позывной Фрутти). В 2015 году он стал добровольцем и 19-летним присоединился к "Азову", потому что понимал, что война, которую Россия начала на его родном Донбассе, не заканчивается.

Боец в армии уже 10 лет. Еще до полномасштабного вторжения России стал командиром минометного взвода, а большую войну встретил в Мариуполе. Оттуда, после тяжелых боев и обороны города, вместе с сотнями других военных попал в российский плен. Почти через 2,5 года Фрутти удалось обменять, и он не просто вернулся в Украину, но и на службу к своим собратьям.

О том, почему решил пойти добровольцем в "Азов", о полномасштабном вторжении и обороне Мариуполя, плене и обмене, о том, как изменилась война за последние годы и какая мотивация вернуться на фронт, – Никита рассказал в интервью 24 Каналу.

Интересно "Друг, нам нужна твоя помощь": интервью с Сиднеем – добровольцем и разведчиком "Азова"

"Кто, если не мы?": о службе в "Азове" и начале полномасштабной войны

Расскажите немного о себе: как вы присоединились к армии и почему решили пойти служить еще до 2022 года? Ведь тогда на самом деле служба была не очень популярной среди общества.

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и началась война, мне было 18 лет. Я учился на 3-м курсе Донецкого колледжа строительства и архитектуры. И уже тогда, летом, я очень хотел присоединиться к батальону "Донбасс". Но мама меня уговорила отказаться от этой задумки. Сам я из Никитовки: это северо-западные окраины Горловки. И, в принципе, в мой район уже в августе 14-го года зашли Вооруженные Силы Украины. А я начал думать, что все вот-вот закончится.

Тогда где-то в конце августа – начале сентября мне позвонил одногруппник, с которым я учился в Донецке, и сказал, что он в Киеве. Я решил, что так и быть, поеду тоже в столицу, доучусь, потому что мне год оставался.

Но ничего не заканчивалось на Донбассе – была битва за Дебальцево, начались бои за Донецкий аэропорт. Все это мне не нравилось.

Поэтому я закончил обучение и снова пытался попасть в "Донбасс". Но на то время, летом 2015-го, мне сказали, что нужна срочная служба или чтобы был 21 год. Мне было 19, и всего этого не было (службы – 24 Канал). В Вооруженные Силы я не хотел, поэтому пошел в "Азов". Он был официальной структурой, батальоном в составе МВД.

Как началась ваша служба в "Азове": как вас готовили в то время и на какой должности вы были?

У меня был обычный курс молодого бойца, после которого я поехал в Урзуф. Там пробыл месяц, и к нам приехал Олег Катрич с позывным Кельт, агитировал, чтобы переводиться к нему в подразделение. А он был командиром минометного взвода, который не так давно создали. Кельт спросил об образовании, я ответил, что архитектор. Тогда он сказал: "Класс, давай ко мне в боевой взвод, будешь бусолистом" (человек, который в правильном месте размещает пушки – 24 Канал). Так я и согласился.

Тогда из Урзуфа нас с побратимами забирал Мудрак Олег, который был командиром 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона. А командиром роты в то время был друг Редис. Поэтому как-то так я попал в минометный взвод 1-й роты 1-го батальона. И с того времени, с 2015 года, был там до начала полномасштабной войны.

Важно.

Олег Катрич (Кельт) погиб 26 марта 2022 года, защищая родной Мариуполь. Он разрабатывал спецоперацию, как долететь на вертолетах в окруженный город, был командиром первого десанта и прилетел в Мариуполь за день до гибели.



Олег Мудрак (Сухарь) умер 21 февраля 2023 года. Участвовал в боях за Мариуполь, был в плену, пережил теракт в Еленовке. Через несколько месяцев после возвращения из плена сердце защитника остановилось.

Как вы встретили полномасштабное вторжение России? Где были в то время?

Когда началась полномасштабная война, мы уже были в гарнизоне "Мариуполь". Я к тому времени дослужился до командира минометного взвода. А полномасштабку встретил в 4 часа утра: тогда нас обзванивали командиры. Мы собирались на базе для дальнейшего выдвижения в определенные районы сосредоточения.

А перед тем, в принципе, обсуждалось, что со стороны России возможны такие действия. Поэтому были проговорены определенные маршруты и районы сосредоточения.

Помните, какие тогда между вами с собратьями были разговоры? Какое у вас было ощущение и могли ли вы предсказать, как будет развиваться ситуация за месяц, за два, за три, что Мариуполь будет полностью в окружении? И понимали ли, что это уже начинается такая фаза, когда полномасштабная война охватывает всю Украину, а не только прифронтовые территории?

Лично я думал, что будет очень тяжело. Я говорил о том, что полномасштабка нам будет очень дорогая. Потому что уже в то время, в самом начале, был Харьков, Киев. С Севера к нам заходили российские войска. Мы пытались держать удар с Востока, с нашей стороны. В то же время поступила информация о прорыве из Крыма. И он как раз оказался самой большой проблемой, потому что к нам зашли с тыла. А с Востока все довольно неплохо держалось, россияне не могли нормально пройти даже с учетом того, какие они использовали средства.

Ну а с ребятами разговоры ходили о том, что здесь нам, конечно, тяжело. Но делаем свое дело, потому что что еще остается делать?

Мариуполь попал в полное окружение в конце февраля – в первые дни марта. Когда вы поняли, что ситуация в городе становится все сложнее, и оно, скорее всего, будет в оккупации, из которой вряд ли будет спокойный выход, – что нужен будет или прорыв, или какие-то другие способы?

Было понятно, что мы уже останемся в этом кольце, в окружении. Но в то же время была надежда, что все же будет прорыв к нам с Запорожского направления, что получится сделать какую-то деблокаду. Это было где-то в марте – апреле.

А нам оставалось только делать свою работу. Хоть это славные слова, но кто, если не мы? Мы прекрасно понимали, что оттянули на себя довольно большую группировку войск. И благодаря нам, в принципе, севернее ситуация была более-менее стабильна.

"Думал, что россияне нас расстреляют": о выходе в плен из Мариуполя

А когда вы были на "Азовстали", был ли момент, когда вы поняли, что, скорее всего, выход с завода уже невозможен?

Этот момент был, видимо, еще до завода. Но было понимание, что, хоть это и конец, надо бороться до последнего.

Так же и на заводе. Я узнал о том, что выхожу в плен, 16 мая, когда я выходил в плен. До этого я сам для себя отрицал этот момент, что это вообще возможно.

Конечно, было много шуток про корабль от турецкого президента Эрдогана, про "план камыш" и другие "возможности" выхода. Но это все были шутки, потому что невозможно было оставить трехсотых. Я считаю, что это было бы неправильно. И поэтому было понятно, что мы останемся здесь – еще день, еще неделю, еще месяц. Сколько получится, столько будем и будем продолжать сражаться.



Бойцы "Азова" во время обороны Мариуполя / Фото, предоставленное 24 Каналу

А как вы лично восприняли новость, что надо выходить в плен?

Я, пожалуй, почувствовал опустошение. Во-первых, не верилось, что мы можем выйти в плен.

А во-вторых, в подготовке наших военных нет подготовки к плену. Ты не знаешь, что оно такое. Информация есть или из какой-то литературы, или из фильмов или документальных передач. И от этого у нас строились разные представления. Но в целом не верилось в то, что мы вообще можем выйти, выйти в плен. Что кто-то нас выпустит.

Когда мы выезжали из Мариуполя, первая остановка была на блокпосте россиян уже за городом, на Волновахской трассе. И мы остановились там на минут 3 – 5. И тогда я лично думал: "Ну, все же мы выехали, сейчас они нас тут расстреляют". Но мы поехали дальше. И мне не верилось, что это возможно. Когда мы оказались в Еленовке, я думал, что ничего себе, мы действительно вышли. Но потом нас, конечно, вернули в реальность терактом в колонии, – чтобы мы не забывали, кто мы и где мы.

Во время выхода в плен верили ли вы, что Россия действительно может соблюсти гарантии: что вы пробудете в плену не более 3 – 4 месяцев, будет нормальное отношение, разрешены звонки родным, к вам будет иметь доступ ООН и Красный Крест? Потому что в момент, когда вы приехали в Еленовку, все якобы выглядело нормально. Была ли вера, что так и продолжится?

Да, в принципе, до теракта верилось, что все так и будет, – что до конца лета, может, к началу осени что-то изменится. Но нас вернули в реальность того, кто мы есть по факту и с кем воюем. Поэтому чем дальше, тем больше реальность приобретала все свои черты.

Теракт в Еленовке – можете вспомнить тот вечер, как все произошло? И с вами все было хорошо?

Я не находился в том бараке, на той промзоне, где все произошло. Мне повезло, как оказалось. Хотя люди, которые сначала туда шли за день или два до взрыва, считали, опять же, что они в списках на обмен. Люди были радостные, что для них все закончилось. Но не так произошло, как думалось.

Что я могу вспомнить? Я тогда вечером вышел в туалет на улице. А перед этим где-то рядом, под забором в Еленовке, работали российские грады, возможно, еще что-то. Мы тогда вообще чувствовали себя как в каком-то другом мире, потому что над нами летают самолеты, работают артустановки, а нас это все не касается.

Потом я вернулся к своему спальному месту. Тогда произошел первый взрыв. За ним и второй.

Вы понимали, что это взрыв где-то на территории колонии? Или подумали, что это может быть взрыв за ее пределами?



Было непонятно, где именно. Мы слышали какие-то крики после второго взрыва. Лично мне казалось, что, возможно, это какие-то проблемы у россиян. Потому что была и автоматная стрельба. Но все было так непонятно, что это и где, что оно будто нас и не касалось.

Уже утром мы узнали, что произошло. Администрация колонии сообщила, что это были прилеты из HIMARS. Я в это не поверил.

Что было после теракта: о чем вы думали, как все морально влияло? Потому что до него вы некоторое время жили с надеждой, что к вам нормально относятся, что, возможно, готовится обмен. А тут происходит теракт, много ваших собратьев погибает, получает ранения.

Появилось ощущение, что вот они, настоящие русские. И происходит то, чего все с самого начала ожидали. То есть все прогнозы сбываются. Это было такое себе отрезвление, возвращение в реальность, что на самом деле нас всех ждет.

Мне было очень грустно за ребят, которые погибли. Но в то же время было и непонятно, кто именно погиб, кто ранен, потому что никаких нормальных списков не было. Были, конечно, слухи о людях, которые остались живы, которых не забрали в Донецк, а трехсотыми отделили в изоляторе. Но у нас не было с ними никакого контакта.

"Если ты из "Азова", "Кракена", "Айдара", то все, ты red flag": об отношении россиян

Сколько вы в целом пробыли в плену?

Я не считал, но с 16 мая 2022 года до 14 сентября 2024 года, когда вернулся в Украину. То есть больше чем 2 года.

Сначала был в Еленовке, оттуда попал в Донецк 24 августа 2022 года, на День Независимости. Затем меня этапировали в изолятор в Горловку, потом снова в Донецкое СИЗО и наконец – в Кировск, где я пробыл до обмена.

Вы родом из оккупированной Горловки, много азовцев из Мариуполя, в общем с Востока Украины. Когда россияне допрашивали вас, как они реагировали на то, что вы с Донбасса?

Я был предателем, конечно же. Мне об этом прямо говорили, что я предатель и предал свою родину. И вообще могу сказать, что ко мне относились плохо, когда обычно до этого доходило.

Некоторые из ваших собратьев рассказывали, что в плену есть сильная разница в отношении к пленным военным и к пленным военным-азовцам. В чем это проявлялось и сказалось ли как-то на вас?

Конечно, сказалось. В Горловке мы все время пробыли в изоляторе и каждый день были избиения, мы просто были мешками для битья. А почему мы остались в изоляторе? Потому что мы из "Азова", а он им как кость в горле. Да и вообще у них основные триггеры – это "Азов", "Кракен", "Айдар". Если ты их представитель, то все, ты red flag.



Фрутти в российском плену / Фото, предоставленное 24 Каналу

Знаю, что Россия и ее представители пытаются оказать максимальное давление на наших пленных. На самом деле не каждый может его выдержать. Какая у вас была мотивация и что вам помогало держаться в плену все это время?

Я понимал, что все это закончится. Мы тогда считали, что нас в плену из "Азова" осталось человек 300. Потому что когда кого-то куда-то забирали, у нас были положительные мысли, что все, ребят везут на обмен. А тут через год встречаешь их в другой колонии и такой: "Эх, а мы думали, что вас на обмен забрали".

И по некоторым обменам мы таки были уверены. И когда знаешь, что они происходят, а ты еще остаешься, то понимаешь, что конкуренции становится меньше, соответственно, я буду следующим. И главное – обмены все же происходят, а это лучше, чем ничего. Лучше пусть заберут кого-то, чем меня, но главное, чтобы забрали.

Поэтому было ожидание и понимание, что все равно рано или поздно и меня поменяют, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но это когда-то закончится. Лично я имел такой настрой и не верил, что я пробуду там 30 лет, сгнию и умру.



Как Фрутти выглядел в российском плену / Фото, предоставленное 24 Каналу

24 человека в камере, избиение, отсутствие информации: об условиях 2,5 года плена

Что для вас было самым сложным за все это время и где было хуже всего в плане условий?

Первый год в плену был самым тяжелым, потому что надо было привыкнуть ко многим новым моментам в жизни. А в целом потом как-то стало проще.

Относительно условий – дело в том, что я больше всего времени провел в Донецком СИЗО. И, пожалуй, там условия были худшие. Мы находились в подвале, на цокольном этаже. У нас не было никаких прогулок, мы не видели солнца. Жили в переполненной камере, и почти за год у нас были только три похода в баню.

А сколько вас было в камере?

Это менялось. Вообще, камера рассчитана на 10 человек. Но сначала нас было 24, потом 16.

Когда нас второй раз привезли в Донецк, ситуация стала немного лучше. Нас пытались держать по 10 человек в камере, было десять спальных мест на стальных кроватях, и дали семь матрасов. Хотя матрасами это назвать очень трудно – это вата. Но мы, конечно, ими пользовались. Поэтому часть людей спала на полу, а часть на нарах.

Интересно "Если проиграем – нас ждет оккупация или миграция": интервью с Пауком – сапером "Азова"

Был ли у вас тогда вообще хоть какой-то доступ к информации? И знали ли вы, что происходит с войной, в мире?

Нет, нормального доступа к информации не было. Единственное, что когда кто-то ехал на какие-то следственные действия, то там мог что-то услышать или узнать. Но это были отрывки, адекватной информации у нас не было.

А были ли у вас лично догадки, что, пока вы в плену, ваши родные здесь устраивают массовые акции в поддержку пленных, ездят к Папе Римскому, к Эрдогану? Было ли у вас ощущение, что здесь за вас борются?

Мы обсуждали с ребятами такие моменты в камере. И всегда понимали, что как минимум твои близкие, твоя семья обязательно будет о тебе что-то узнавать, как-то пытаться достать тебя из плена. Притом понятно, что наше подразделение – это наша семья, ведь в "Азове" это все очень по-особенному. Ну и мы знали, что ребята, которые находятся не в плену, будут за нас говорить.

А потом, когда я был в Кировске в лагере для военнопленных, там были и военные из Вооруженных Сил, Нацгвардии, которые недавно попали в плен. Они знали, что происходило в последние годы, у них можно было что-то узнать и расспросить. И они рассказывали об акциях в нашу поддержку, которые проходят почти в каждом городе. Это было приятно узнать.

Вы упомянули о быте в камерах, и я так понимаю, что вы с ребятами, которые были вместе с вами, проводили очень много времени, по сути 24/7. О чем говорили?



По третьему кругу обсуждали все. Мы узнавали друг о друге всю автобиографию. Ну и рассказывали, кто что знал: пересказывали книжки, фильмы, сериалы, игры. Каждый день у нас была рубрика, когда собрат рассказывал нам одну серию "Футурамы". А еще говорили о технике, оружии, автомобилях.

Некоторые себе планировал свадьбу, дни рождения, что будут делать после выхода из плена.

А что вы тогда хотели сделать, когда вернетесь? Какие у вас планы были, мечты?

А я не сделал того, что хотел, о чем говорил ребятам в начале плена.

Но все равно тогда было понятно, что то, что ты хочешь, – это желание, которое существует в определенный момент. Правда, как-то я сказал, что как выйду из плена, то съем круассан напротив Эйфелевой башни. И мне пришлось это сделать – в отпуске я поехал в Париж ради того, чтобы съесть тот круассан.



После плена в отпуске Фрутти таки съел круассан возле Эйфелевой башни / Фото, предоставленное 24 Каналу

Поэтому, наверное, это единственное, что мне получилось сделать после плена, – маленькое турне с любимой девушкой на авто по Европе за три недели с главной точкой в Париже.

Никита с девушкой во время путешествия по Европе / Фото, предоставленные 24 Каналу

"Думали уже, что обмен сорвался": о возвращении в Украину

Расскажите, как вы узнали о том, что выходите из плена?



Выходили мы из плена вообще очень интересно. 28 августа нас вызвали в штаб к представителям администрации, а там переспросили: "Остаешься или уезжаешь?" Конечно, я сказал, что еду. Посмеялись, сказали: "Не хочешь, как хочешь".

Нас вернули в бараки, а потом снова собрали и отправили в изолятор. Там переодели в военную форму, в основном в украинский пиксель. И на этом этапе мы себя накрутили, что все, едем на обмен. Обычно через день – два людей из изолятора забирали. Но мы провели там почти три недели. И вот за это время в изоляторе мы успели подумать, что никуда уже не поедем, что все, что-то изменилось, обмен сорвался. Расстроились.

А тогда 13 сентября нас вызвали по списку, и мы узнали, что нас меняют. В течение суток мы уже были в Чернигове.



Помните свои первые эмоции, когда вы поняли, что наконец-то уже точно на украинской земле?



Мне и сейчас до конца не верится, что я вернулся в Украину, что я уже не там и что все это лично для меня закончилось. Первые трое суток ты вообще не спишь, не хочешь, потому что переполнен информацией и чувствами. Но плохо, что оно не закончилось для большинства ребят, особенно для такого большого количества.

Когда вы вернулись, изменился ли с вашей точки зрения мир и как? К чему было трудно привыкнуть, а что, наоборот, на тот момент нравилось?

Я бы не сказал, что мир изменился. Много чего было нового, особенно в технологическом плане. Но в целом взаимоотношения между людьми не изменились. Люди, а особенно те, кого ты знаешь, – это те же люди.

Был немножко скачок всего, что я не видел, как оно плавно за 2 года происходило. Но наибольшее впечатление произвела война в настоящее время: это дроны, fpv, как все это работает и в каких масштабах. Я был в армии с 2015 года и наблюдал разные изменения, видел всю эту окопную движуху. И то, что происходит сейчас, – это действительно изменения, это годовые вещи. Но, несмотря на это, я уже адаптировался.

Недавно исполнилась тысяча дней, как вы и ваши собратья вышли из "Азовстали". До сих пор в плену остается почти 800 азовцев. Как по мне, 1000 дней – это очень много, это почти 3 года. Как такой срок воспринимается вами из личного опыта?

Я даже не знаю, как это попытаться объяснить. Вернувшись в Украину, я не верю, что был в плену почти 2,5 года. Нет этого ощущения, все будто где-то в сознании, что это было давно. Но там это по-другому.

Достаточно ли делает общество, достаточная ли огласка в поддержку пленных?

Огласки, конечно, мало. Ее не бывает много. В Украине еще есть акции, о пленных вспоминают, а за рубежом все меньше и меньше. Вот в чем проблема. Я, конечно, считаю, что люди, которые не могут пойти воевать, должны хотя бы этим заниматься.

И очень важно подчеркнуть: если мы в этой войне проиграем, то точно не поменяем их. Это приведет к тому, что ребята останутся в плену, им "нарисуют" уголовные статьи и они будут долго сидеть в России.

Владислав Андріанов

Фрутти с собратьями из "Азова" в Литве / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Ребята на фронте зашиваются": о возвращении на службу на фронт

Вы достаточно быстро после возвращения из плена вернулись на службу. Какая была ваша главная мотивация?

Все дело в ситуации сейчас – людей не хватает, а кто-то должен делать работу.

Можно было еще уйти в отпуск, было время. И конечно, я хотел бы. Но ребята здесь, на фронте, зашиваются. И я понимаю, что надо быть здесь, работать. А отдохну как-то потом.

Вы сейчас служите во втором батальоне "Азова". Почему вернулись именно сюда: из-за собратьев, командира или, возможно, у вас была какая-то другая причина?

Да, из-за командира и собратьев. Здесь ребята из моего взвода, которых ранее поменяли из плена, и мой командир роты. Поэтому, конечно, я ушел обратно к своим. Наверное, только из-за этого. Хотя я бы пошел в любое другое подразделение "Азова", если бы их здесь не было. Я бы тогда пошел к другим ребятам, с которыми служил до начала полномасштабки.

Вспоминая о собратьях и бригаде, – что для вас "Азов"?

Семья. Это моя семья.



Фрутти с собратьями на войне / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вы уже говорили, что, когда вернулись, были поражены тем, как изменилась война. Даже в начале 2022-го, когда вы участвовали в боевых действиях в Мариуполе, мне кажется, методы войны были другими. Как все сейчас с вашей точки зрения?

Раньше война была классическая, такая, к которой мы, в принципе, готовились. Конечно, она была с применением всего того, что до 2022 года не применялось: авиация, военно-морские силы, флот; нормально работала крупнокалиберная артиллерия, были бои в городских условиях.

Но сейчас все еще по-другому. И размышлять о том, сколько и как мы можем воевать с Россией, как некоторые делают, это, конечно, классно. Но каждый день этой войны – человеческая жизнь, здоровье. Кто-то платит за нее. Конечно, мы воюем и какое-то время еще будем воевать. У меня есть мои ребята, моя семья. Поэтому я с ними здесь. Но, к сожалению, у нас ресурс не бесконечный.

Нет ли у вас обид на общество и на ту часть мужчин, которые любыми способами избегают службы?

Такие люди были всегда. И я, пожалуй, не осуждаю их. Мне просто безразлично на них. У меня есть такие знакомые, но я не занимаюсь тем, чтобы их убеждать. Кто-то говорит, что не может, не хочет, кто-то донатит, репостит сборы, какой-то экономический фронт держит, еще что-то. Да, все это нужно. Но почему-то многие люди считают, что и воевать должен кто-то другой – депутаты, еще кто-то. Люди не понимают, что не будет завтра, если не сделать сегодня.

Конечно, было бы классно, если бы все взяли, собрались и пошли воевать. Если бы такой национальный подъем, который у нас был в начале полномасштабной войны, произошел еще в 2014-м году, то этого всего бы не было в 2022-м. Об этом стоит задуматься, что, возможно, и сейчас надо сделать какой-то рывочек, чтобы все не повторилось дальше еще с большим масштабом. А оно так и будет, скорее всего.

А еще у нас довольно легко раскалывают общество, особенно российским ИПСО, то есть разграничивают гражданское общество и военное. И это самая главная проблема: гражданские боятся военных, а военные не уважают гражданских. Поэтому я максимально против этого, мы должны быть одним целым организмом.

Ну и в конце нашего разговора хотела спросить: где брать столько мотивации, силы духа, как у вас, и откуда?

О, это хороший вопрос. Но я сам не знаю, откуда это все. Просто оно есть. И знаю, что это есть далеко не у всех, к сожалению. И желаю всем столько иметь.