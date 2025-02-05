Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командира бригады Дениса Прокопенко.

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Бойцы "Азова" в плену почти 3 месяца

Денис Прокопенко искренне поздравляет семьи, которые дождались из плена своих защитников. Однако 848 военных 12 бригады специального назначения "Азов" все еще ждут возвращения домой.

Почти 33 месяца они находятся в нечеловеческих условиях, в российских тюрьмах, функционирующих по самым ужасным заветам советских концлагерей. Почти 3 года они ждут обещанных приоритетных обменов. Порадоваться возвращению побратимов бойцы нашей бригады сегодня не смогут. Как и не смогут увидеть своих родных сотни семей азовцев,

– написал офицер.

Пока "Азов" ждет возвращения своих собратьев, военные продолжают выполнять свою работу. Они, в частности, понимают важность пополнения обменного фонда, и сохраняют надежду на то, что в следующих обменах они увидят своих людей.

Напомним, во время нынешнего обмена в Украину привезли освобожденных из плена воинов Военно-Морских сил, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также одного полицейского. Они обороняли Мариуполь, "Азовсталь", ЧАЭС и другие объекты, которые в свое время удалось захватить оккупантам.