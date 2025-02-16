"Сидней" – разведчик первой группы во взводе разведки 2-го батальона бригады "Азов". Осенью 2024 года парень добровольно вступил в армию, будучи айтишником.

"Сидней", а также его собратья "Хищник" и "Фиш", были спикерами на спецмероприятии в Киеве 8 февраля, где рассказывали о службе в разведке и показывали лучшие моменты со своих камер GoPro. Так, военные сделали анализ своих выходов, показали, как выполняют боевые задачи, рассказали об особенностях современной войны, использовании дронов, о важности брать врага в плен и многом другом.

Как отметили бойцы, в их подразделении царит теплая и дружеская атмосфера. Люди, которые когда-то спокойно занимались будничными делами в тылу, некоторые совсем недавно, теперь должны доверять свою жизнь друг другу. Каждый из них имеет свою историю, мечту, личную жизнь и мотивацию пойти в армию. Одну из таких историй мы услышали от "Сиднея", который мечтает побывать в своем родном Крыму, когда тот снова будет в составе Украины.

Что побудило парня, который работал бизнес-аналитиком, добровольно присоединиться к армии, как отреагировали родные, в чем заключается работа разведчика в "Азове" и как происходит взятие врага в плен – об этом и не только читайте в интервью "Сиднея" 24 Каналу.

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Чем вы занимались и кем были в гражданской жизни?

Перед тем, как попасть и присоединиться к армии, я работал бизнес-аналитиком в стартапе. Это предполагало много коммуникаций, работы с документацией, с разработчиками.

А как попали в армию и долго ли колебались?

Я довольно долго думал о вступлении в армию. Эти мысли возникли у меня с самого начала полномасштабного вторжения. Мне пришлось пройти долгую трансформацию, чтобы понять, что это мой долг. Желание защитить Родину, дом, друзей и родных во мне оказалось сильнее, чем страх, который меня сдерживал от этого.

В конце концов это было мое добровольное решение. Перед его принятием я даже на некоторое время переехал в другой город, чтобы ограничить себя от общения с друзьями и родными, которые переживают за меня. Хотя в целом родные не были против. Они к этому отнеслись максимально спокойно, с пониманием. Потому что это мое решение. Я хотел этого сам. Конечно, они переживают, беспокоятся, но мы поддерживаем связь и я стараюсь их успокоить.

А вообще, я родился в Крыму. И мне хотелось бы когда-то там побывать, когда полуостров снова будет именно в составе Украины, а не в оккупации.

Почему выбрали именно бригаду "Азов"?

Вариантов вообще много, ведь много бригад проводит рекрутинговые наборы, постоянно пытаются привлечь в армию новых людей.

Почему именно "Азов"? Потому что здесь добровольцы. То есть это мотивированные люди, которые постоянно думают о своей безопасности и безопасности окружающих. Беспокоятся о подготовке, обеспечения. Мы максимально стараемся уберечь личный состав. Для нас люди важнее любой техники.

Есть ли у вас совет для людей, которые колеблются и не знают, чем могут быть полезны в армии и какое подразделение выбрать?

Когда я шел в "Азов", то еще не знал, на какую должность пойду. Я не знал, что это будет разведка и что у меня получится именно сюда попасть. Я просто был на курсе базовой подготовки. Там предоставляют очень много полезных материалов, тренируют. В общем в бригаде очень хорошая подготовка.

Уже во время этих тренировок начинаешь понимать, кто ты есть, что больше подходит именно тебе. Наши "азовские" инструкторы смотрят на человека и под конец курса уже предлагают что-то. Поэтому во время подготовки я узнал, на что способен в полной мере.

Смотрите видео о пути "Сиднея" в "Азове":

Как у вас прошел первый боевой выход на задание?

Это было как вчера, хотя на самом деле – более 3 месяцев назад. Я мог бы сказать, что это довольно свежее воспоминание, но за последние 1,5 месяца было так много выходов каждый день, что он уже немного замылен.

О первом выходе могу сказать, что, конечно, я переживал. Он был довольно легкий на взгляд опытных бойцов. Это было для того, чтобы я на практике увидел, как я себя чувствую в поле, как реагирую на взрывы. Пока это не попробуешь – никогда не узнаешь.

Но все прошло очень хорошо, было много ярких эмоций. Я понял, что мне это подходит, я не пугаюсь и не впадаю в ступор каждую минуту.

За последний месяц во время операций вам удалось взять много пленных. Как это происходило и как вы с ними взаимодействовали?

Когда мы берем их в плен, нам нужно полностью осмотреть их. Мы должны понять, что для нас это безопасно. После этого отвести в укрытие, обязательно допросить, получить полезную информацию и после этого уехать.

Мы постоянно с ними разговариваем, поддерживаем контакт. Через некоторое время пленные привыкают к нам, ведут себя спокойно и уверенно, потому что видят, как адекватно мы к ним относимся. Хотя мне их не жалко. Они сами виноваты в том, что прошли сюда.

Те, которые сдаются в плен, совсем не мотивированы. Они рассказывают одну и ту же историю, что приехали сюда за деньгами, не хотят никого убивать и все такое.

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Почему для "Азова" так важно брать пленных? Вы стараетесь всегда их брать, если есть возможность?

Если у нас налаживается голосовой контакт с противником, первое, что мы делаем – всегда предлагаем, чтобы он сдался в плен. Хотя с другой стороны это и опасно для нас, потому что становится еще больше людей, которых надо вывезти и с которыми надо работать.

Но, как всем известно, в российском плену сейчас находятся очень много "азовцев" и мы хотим вернуть их домой. Поэтому при любой возможности берем пленных, чтобы на обменах были большие шансы вернуть как можно больше наших собратьев.

Что помогает вам отвлекаться, расслабляться между задачами?

В общем это довольно будничные дела, потому что, когда мы не на задании, у нас есть быт. Мы живем все под одной крышей. Делаем какие-то элементарные вещи вместе, например можем пожарить мясо, вкусно поужинать, узнать больше друг о друге, смеяться с наших локальных шуток.

В подразделении царит братская атмосфера. Это все, пожалуй, отличие мотивированных людей. Они понимают, что во время военной службы полностью доверяют свою жизнь собратьям и как-то их недолюбливать даже нет выбора.

"Если не хочет там быть, то и не будет": как привлечь людей в армию

Насколько, по вашему мнению, большая пропасть между гражданским и военным? Может ли гражданский понять, что видел и пережил военный?

Я считаю, что есть довольно большая пропасть между людьми, которые вообще не касаются войны и военными. Хотя это глупо говорить, потому что сейчас почти каждый как-то причастен к этому и вообще я присоединился к армии, чтобы люди спокойно жили свою гражданскую жизнь.

Однако также надо всем понять, что нам бывает очень трудно и мы нуждаемся в помощи в виде человеческих ресурсов.

А как государство может улучшить мобилизацию? Как привлечь больше молодых людей в армию на третий год полномасштабной войны?

Мне кажется, если человек сам не поймет, что он должен пойти в армию и что-то делать, то никто ему это не вобьет в голову силой. Главное – чтобы люди действительно поняли, что в стране идет война. Нужно освещать проблемы, которые у нас существуют, и показывать людям последствия.

Если человек не хочет служить, то он и не будет. Он найдет варианты сбежать, дать где-то денег, чтобы избежать этого. Он только будет разрушать нашу страну и нацию изнутри.

Если бы вы могли обратиться к военнообязанному, который хочет служить, но боится, очень колеблется. Что бы вы ему сказали?

Я бы сказал: "Друг, нам нужна твоя помощь".

Обратите внимание! Бригада "Азов" по традиции проводит лекции и практические занятия для гражданских в разных городах Украины. На них военные делятся своим опытом и отвечают на вопросы гражданских, в том числе и тех, кто еще раздумывает над тем, чтобы участвовать в рядах Сил обороны или просто интересуется военным делом.

Анонсы подобных мероприятий с военными в разных городах Украины "Азов" публикует в социальных сетях, а желающие стать частью бригады могут подать анкету по ссылке.

Кстати, после спецмероприятия в Киеве, на котором выступал "Сидней", его собрат, молодой боец-разведчик "Фиш" произнес речь, поблагодарив всех гражданских за их постоянную помощь армии. В конце он позвал свою девушку, признался ей в любви и сделал предложение. Она сказала: "Да".