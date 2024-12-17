Работники завершили расследование уголовного дела по этой ситуации, сообщили по состоянию на 17 декабря в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.

Смотрите также "Заработал" более 30 миллионов гривен: НАБУ расследует вероятное обогащение нардепа Тищенко, – СМИ

Дело Тищенко направили в суд

Депутат подозревается в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет,

– говорится в сообщении ГБР.

Дело нардепа Тищенко уже направлено в суд.

Что известно о деле