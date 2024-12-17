Работники завершили расследование уголовного дела по этой ситуации, сообщили по состоянию на 17 декабря в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.
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Дело Тищенко направили в суд
Депутат подозревается в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет,
– говорится в сообщении ГБР.
Дело нардепа Тищенко уже направлено в суд.
Что известно о деле
- В центре Днепра группа мужчин напала на украинского военного Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего.
- Суд 25 июня 2024 года отправил Тищенко на круглосуточный домашний арест, в котором депутат должен находиться с электронным браслетом и без загранпаспортов.
- Впоследствии апелляционный суд 3 июля 2024 года отказал в изменении меры пресечения для Тищенко, оставляя его под круглосуточным домашним арестом.
- Арест не мешает Тищенко получать доплаты и участвовать в заседаниях комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, где он остается заместителем председателя.
- Киевский апелляционный суд 12 ноября 2024 года оставил нардепа Тищенко под круглосуточным домашним арестом, отклонив апелляцию его адвокатов.
- Однако на следующий день, 13 ноября, обвиняемого заметили на улицах Киева.
- Уже 15 ноября 2024 года Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения нардепу – он будет оставаться под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря.