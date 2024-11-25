По данным журналиста-расследователя Олега Новикова, вероятно, речь идет о факте приобретения драгоценного имущества бывшим директором фирмы "Римид" Сергеем Вакальчуком. Известно, что он связан с Тищенко, передает 24 Канал со ссылкой на NABU Daily.

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Какое имущество получил Вакальчук

В частности, Вакальчук получил квартиру в Киеве площадью почти 100 квадратных метров в доме, где был расположен ресторан "Велюр", два земельных участка и дом площадью 332 квадратных метра в Козине, что на Киевщине. А также автомобиль Mercedes Benz V250 2016 года выпуска.

В общем Вакальчук получил имущества на почти 9 миллионов гривен, рыночная стоимость которого намного выше. Анализ его доходов подтверждает, что он не мог получить такое имущество,

– говорит Новиков.

По данным Bihus.info, на самом деле этим имуществом пользовался Тищенко и его жена.

Кроме этого, следователи ГБР во время обысков нашли у Тищенко и его жены мобильные телефоны, 491 550 долларов и 390 100 евро наличных, а также наручные часы Audemars Piguet. Высший антикоррупционный суд арестовал это как вещественные доказательства.

Напомним, что в июне 2024 года Тищенко сообщили подозрение из-за нападения на военного Павлова. Депутата обвиняют в незаконном лишении свободы человека.