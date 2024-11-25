За даними журналіста-розслідувача Олега Новікова, ймовірно, йдеться про факт набуття дорогоцінного майна колишнім директором фірми "Римід" Сергієм Вакальчуком. Відомо, що він пов'язаний з Тищенком, передає 24 Канал з посиланням на NABU Daily.

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Яке майно отримав Вакальчук

Зокрема, Вакальчук отримав квартиру в Києві площею майже 100 квадратних метрів в будинку, де був розташований ресторан "Велюр", дві земельні ділянки та будинок площею 332 квадратних метри в Козині, що на Київщині. А також автомобіль Mercedes Benz V250 2016 року випуску.

Загалом Вакальчук отримав майна на майже 9 мільйонів гривень, ринкова вартість якого набагато вища. Аналіз його доходів підтверджує, що він не міг отримати таке майно,

– каже Новіков.

За даними Bihus.info, насправді цим майном користувався Тищенко та його дружина.

Окрім цього, слідчі ДБР під час обшуків знайшли у Тищенка та його дружини мобільні телефони, 491 550 доларів та 390 100 євро готівки, а також наручний годинник Audemars Piguet. Вищий антикорупційний суд арештував це як речові докази.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Тищенку повідомили підозру через напад на військового Павлова. Депутата звинувачують у незаконному позбавленні волі людини.