Крім того, повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях.

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Тищенку вручили підозру

Генеральний прокурор повідомив Тищенку про підозру за фактом незаконного позбавлення волі людини – ч. 2 ст. 146 КК України.

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у місті Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ,

– заявили в Офісі Генпрокурора.

Крім цього, "підлеглі" Тищенка завдали військовому тілесні ушкодження та незаконно утримували його тривалий час.

Офіс Генпрокурора повідомив, що погодив клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Варто зазначити, що він досі є народним депутатом України.

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Як щодо інших учасників нападу на військового

Повідомляється, що правоохоронці повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають,

– додали у відомстві.