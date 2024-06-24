Про це в коментарі ЗМІ повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок.

До теми У Дніпрі невідомі напали на добровольця Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв з дитиною

Поліцейського, який напав на військового, звільнили

Богдан Писаренко – один із тих, хто напав на військового Дмитра "Сина" Павлова у Дніпрі. Як раніше повідомляли у ЗМІ, Писаренко – поліцейський з Києва, який був у Дніпрі у відрядженні. Відомо, що правоохоронець брав участь у проведенні слідчих дій.

По їх завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент,

– повідомила Страшок.

24 червня у поліції повідомили, що Писаренка вже звільнили. Окрім того, щодо правомірності дій поліцейського призначили службове розслідування.

Що відомо про напад на військового у Дніпрі

20 червня у мережі почало поширюватися відео, як люди в одязі кольору хакі без розпізнавальних знаків напали на військового Дмитра "Сина" Павлова. У центрі конфлікту також був нардеп Микола Тищенко.

Відомо, що під час нападу військовий отримав тілесні ушкодження. Втім, Тищенко відкидає всі звинувачення. Він заявляє, що Павлов буцімто "спровокував" такі дії, а самого військового цинічно звинувачує у "причетності до ботоферми".