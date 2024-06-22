У коментарі ЗМІ поліція Києва підтвердили, що на відео саме їхній співробітник.

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Був у відрядженні

У відомстві пояснили, що поліціянт перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.

На вулиці правоохоронець став свідком конфлікту між громадянами. До нього звернувся чоловік. Він повідомив, що у його знайомої відібрали телефон. Тоді співробітник поліції втрутився в інцидент.

Водночас у поліції Києва переконують, що слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

Відомо, що у київській поліції призначили службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського.

Зверніть увагу! Блогер і волонтер Сергій Стерненко раніше назвав ім'я "поліціянта, що допомагав охороні Тищенка нападати на військового". Він стверджував, що це співробітник ГУ НПУ міста Києва Писаренко Богдан.

Блогер переконує, що разом з охороною Тищенка у нападі на добровольця брав участь поліціянт з Києва / Фото Стерненко

Раніше нардеп Микола Тищенко, пояснюючи подію у Дніпрі, заявляв, що доброволець Дмитро Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі та намагався зірвати слідчі дії. Військовий начебто завдав кількох ударів слідчому, який працював на обшуку шахрайської ботоферми, а потім намагався утекти.

Відомо, що у поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.

Нагадаємо, 20 травня вдень у Дніпрі кілька людей у камуфляжі та балаклавах схопили 33-річного чоловіка, у якому користувачі мережі впізнали добровольця Дмитра Павлова. Той якраз гуляв з немовлям. На захисника вдягли кайданки. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та завдання легких тілесних ушкоджень.