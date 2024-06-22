В комментарии СМИ полиция Киева подтвердили, что на видео именно их сотрудник.

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Был в командировке

В ведомстве объяснили, что полицейский находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.

На улице правоохранитель стал свидетелем конфликта между гражданами. К нему обратился мужчина. Он сообщил, что у его знакомой отобрали телефон. Тогда сотрудник полиции вмешался в инцидент.

В то же время в полиции Киева убеждают, что следственные действия, в которых принимал участие правоохранитель, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента.

Известно, что в киевской полиции назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского.

Обратите внимание! Блогер и волонтер Сергей Стерненко ранее назвал имя "полицейского, который помогал охране Тищенко нападать на военного". Он утверждал, что это сотрудник ГУ НПУ города Киева Писаренко Богдан.

Блогер убеждает, что вместе с охраной Тищенко в нападении на добровольца участвовал полицейский из Киева / Фото Стерненко

Ранее нардеп Николай Тищенко, объясняя событие в Днепре, заявлял, что доброволец Дмитрий Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и пытался сорвать следственные действия. Военный якобы нанес несколько ударов следователю, который работал на обыске мошеннической ботофермы, а потом пытался убежать.

Известно, что в полиции Днепропетровщины отметили, что местные правоохранители не сотрудничали с Тищенко и не участвовали в проведении обысков.

Напомним, 20 мая днем в Днепре несколько человек в камуфляже и балаклавах схватили 33-летнего мужчину, в котором пользователи сети узнали добровольца Дмитрия Павлова. Тот как раз гулял с младенцем. На защитника надели наручники. Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и нанесения легких телесных повреждений.