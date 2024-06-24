Представник Слуги народу Олександр Качура пояснив, що Тищенко є позафракційним депутатом, оскільки раніше його виключили з фракції партії. Водночас для дострокового припинення повноважень будь-якого нардепа існує всього 7 підстав.

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Як можна забрати мандат у Тищенка

До переліку підстав, які могли б достроково припинити його повноваження як народного депутата, належать:

складення повноважень за його особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження народного депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політпартій) або виходу народного депутата зі складу такої фракції;

його смерть.

Олександр Качура також зазначив, що Тищенко – мажоритарний депутат, тож складання мандату – це "питання його і його виборців".

Він це рішення може прийняти самостійно виключно в рамках чинного законодавства,

– пояснив представник Слуги народу.

Нагадаємо, 20 травня вдень у Дніпрі кілька людей у камуфляжі та балаклавах схопили 33-річного чоловіка, у якому користувачі мережі впізнали добровольця Дмитра Павлова. Той якраз гуляв з немовлям. На захисника вдягли кайданки.