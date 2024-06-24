Представитель Слуги народа Александр Качура объяснил, что Тищенко является внефракционным депутатом, поскольку ранее его исключили из фракции партии. В то же время для досрочного прекращения полномочий любого нардепа существует всего 7 оснований.

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Как можно забрать мандат у Тищенко

В перечень оснований, которые могли бы досрочно прекратить его полномочия как народного депутата, относятся:

сложение полномочий по его личному заявлению;

вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

невхождения народного депутата, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политпартий) или выхода народного депутата из состава такой фракции;

его смерть.

Александр Качура также отметил, что Тищенко – мажоритарный депутат, поэтому сложение мандата – это "вопрос его и его избирателей".

Он это решение может принять самостоятельно исключительно в рамках действующего законодательства,

– пояснил представитель Слуги народа.

Напомним, 20 мая днем в Днепре несколько человек в камуфляже и балаклавах схватили 33-летнего мужчину, в котором пользователи сети узнали добровольца Дмитрия Павлова. Тот как раз гулял с младенцем. На защитника надели наручники.