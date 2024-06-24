Представитель Слуги народа Александр Качура объяснил, что Тищенко является внефракционным депутатом, поскольку ранее его исключили из фракции партии. В то же время для досрочного прекращения полномочий любого нардепа существует всего 7 оснований.
Смотрите также В конфликте между военным Павловым и нардепом Тищенко участвовал полицейский из Киева
Как можно забрать мандат у Тищенко
В перечень оснований, которые могли бы досрочно прекратить его полномочия как народного депутата, относятся:
- сложение полномочий по его личному заявлению;
- вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;
- признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
- прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
- если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;
- невхождения народного депутата, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политпартий) или выхода народного депутата из состава такой фракции;
- его смерть.
Александр Качура также отметил, что Тищенко – мажоритарный депутат, поэтому сложение мандата – это "вопрос его и его избирателей".
Он это решение может принять самостоятельно исключительно в рамках действующего законодательства,
– пояснил представитель Слуги народа.
Напомним, 20 мая днем в Днепре несколько человек в камуфляже и балаклавах схватили 33-летнего мужчину, в котором пользователи сети узнали добровольца Дмитрия Павлова. Тот как раз гулял с младенцем. На защитника надели наручники.