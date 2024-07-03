Николая Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Обыск с последующим объявлением подозрения одиозному политику состоялся 25 июня.

Смотрите также Тищенко почти год проводил незаконные проверки, прикрываясь несуществующей ВСК, – "Честно"

Мера пресечения Тищенко без изменений

Киевский апелляционный суд не изменил меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 25 июня 2024 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения,

– говорится в постановлении.

Таким образом, нардепа Николая Тищенко оставили под круглосуточным домашним арестом до как минимум 23 августа 2024 года. Также нардеп должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Отметим, что 26 июня в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога отправили охранника Тищенко Сергея Цубера. Он был в группе людей, которые 20 июня по приказу Тищенко задержали и избили бывшего бойца "Кракена" Дмитрия Павлова. Военного по меньшей мере дважды ударили и душили. Также на него надели железные наручники и в течение 20 минут не снимали их.