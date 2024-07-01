Так, в рамках работы его комиссии Тищенко регулярно информировал о разоблачении ботоферм и коллцентров. Стоит указать, что политик заявлял, что конфликт в Днепре с задержанием экс-военного возник именно "во время проведения обысков мошеннических ботоферм".

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Тищенко работал в несуществующей ВСК

В октябре 2022 года Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии (ВСК) "Нацресурс", целью которой было расследование возможной неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции.

Народный депутат регулярно отчитывался о выездных заседаниях, проверки лесхозов и расследования незаконной вырубки лесов. Более того, Тищенко даже создал специальную униформу для своей ВСК, подобную той, что носят силовики.

В мае 2023 года Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет лесной комиссии, поэтому она прекратила свою деятельность. Однако Тищенко это не остановило и он продолжал проводить "проверки" в различных учреждениях, регулярно информируя об этом в соцсетях.

Стоит отметить, что члены ВСК, показав удостоверение нардепа, и по поручению комиссии, могут беспрепятственно заходить в любые учреждения независимо от их формы собственности и режима секретности. Но Тищенко делал это уже не будучи официально членом ни одной комиссии,

– пишет "Честно".

В частности, в июле 2023 года Тищенко отмечал, что вместе с Нацполицией разоблачил ботоферму в одном из киевских офисов. О ее работе он якобы узнал из обращений граждан в "Нацресурс", которая уже не работала. Более того, на этом все не завершилось – в течение года Тищенко неоднократно отчитывался о разоблачении ботоферм и коллцентров. Прикрываясь ВСК одиозный политик также проводил проверки объектов инфраструктуры.

К слову, сейчас Николай Тищенко находится под домашним арестом. Именно такую меру пресечения избрал суд по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего. Тищенко также вынужден носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.