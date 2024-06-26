Николаю Тищенко уже избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сегодня суд решил судьбу его пособника – Сергея Цуберы.

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Цуберу отправили в СИЗО

В отличие от народного избранника, который будет сидеть дома с электронным браслетом, его охраннику ближайшие два месяца придется пробыть в СИЗО, куда его отправило правосудие без права внесения залога.

Известно, что судебное заседание, на котором избирали меру пресечения для Цуберы, приходилось переносить на несколько часов из-за неявки адвоката подозреваемого.

Журналисты рассказывали, что перед началом заседания Цубера угрожал перерезать себе вены и заявлял, что его судят незаконно.

Впрочем, следователи имеют другие сведения. Согласно им, Цубера был в группе людей, которые 20 июня по приказу Тищенко задержали и избили бывшего бойца "Кракена".

Военного по меньшей мере дважды ударили и душили. Также на него надели железные наручники и в течение 20 минут не снимали их.

Напомним, что 20 июня днем группа людей напала на добровольца Дмитрия Павлова после того, как он словесно поссорился с нардепом Николаем Тищенко. Сам чиновник заявлял, что прибыл в Днепр для проверки информации о ботоферм, а Павлов якобы препятствовал следственным действиям.

25 июня к Николаю Тищенко наведались сотрудники ГБР с обыском. Нардепу вручили подозрение по факту незаконного лишения свободы экс-военного. Во время допроса в своем доме народный избранник разбил свои два телефона, чтобы их не использовали как вещественное доказательство. На суде он отрицал, что разбил свои мобильники.