Кроме этого, адвокат Цуберы вообще не появился на суде. Из-за этого заседание перенесли на несколько часов.

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Цубера заявляет, что его судят незаконно

Охранника Тищенко Сергея Цубера подозревают в пытках и незаконном лишении свободы человека (часть 2 статьи 127 и часть 2 статьи 146 УК Украины).

По данным следствия, он был в группе людей, которые 20 июня по приказу Тищенко задержали и избили бывшего бойца "Кракена".

Военного по меньшей мере дважды ударили и душили. Также на него надели железные наручники и в течение 20 минут не снимали их.

В сети появилось видео, как перед заседанием суда он кричит, что его судят незаконно. Также журналисты сообщают, что он угрожал порезать себе вены.

Охранник Тищенко жалуется, что его судят незаконно: смотрите видео

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Напомним, что Киевский Печерский районный суд 25 июня избрал меру пресечения Николаю Тищенко. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.